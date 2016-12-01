الحاج المتهم بإقامة علاقة جنسية مع خادمته..مشا فيها حتا هو بغا يجرب الابتزاز ولكن مصدقش ﻿

مازالت قضية الحاج المتقاعد طويلة في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والذي تم توقيفه إثر قيامه بإقامة علاقة جنسية مع خادمته، والتي صورها في غفلة عنها.

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مازالت قضية الحاج المتقاعد طويلة في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، والذي تم توقيفه إثر قيامه بإقامة علاقة جنسية مع خادمته، والتي صورها في غفلة عنها.

وقد أجلت المحكمة جلسة المتهم، الذي يتابع بتهمة الخيانة الزوجية والابتزاز والتهديد، حيث عمد على تهديد الضحية فيما بعد بنشر صورها، إن لم تلب رغباته في كل مرة يحددها المتقاعد الذي أراد تجريب الابتزاز، فانقلب السحر على الساحر بعد وضع شكاية لدى النيابة العامة.