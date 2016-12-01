بعد حفر بئرين بالصويرة..''ساوند إنرجي'' ترفع نسبة إستحواذها من عائدات الغاز إلى 75 في المائة بالمغرب ﻿

بعد حفر بئرين وإكتشاف كمية مهمة من الغاز بالمغرب، كشفت الشركة البريطانية ''ساوند إنرجي'' في بلاغ لها صبيحة اليوم الإثنين أن نسبة إستحواذها من عائدات الغاز في حقل ''سيدي المختار'' نواحي الصويرة وصل إلى 75

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بعد حفر بئرين وإكتشاف كمية مهمة من الغاز بالمغرب، كشفت الشركة البريطانية "ساوند إنرجي" في بلاغ لها صبيحة اليوم الإثنين أن نسبة إستحواذها من عائدات الغاز في حقل "سيدي المختار" نواحي الصويرة وصل إلى 75 في المائة.

وأضاف البلاغ أن رخص "سيدي المختار" تشمل ثلاث تصاريح للتنقيب عن الغاز في مساحة تمتد حوالي 2700 كلم، حيث ثم حفر بئرين أسفر عن إكتشافات مهمة من الغاز، كما سبق للشركة البريطانية "ساوند إنرجي"، المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول، قد أعلنت عن شروط الاستحواذ في 14 يناير و 10 مارس و 23 شتنبر 2016.

وسيتم توزيع الاستحواذ وفق البلاغ، على نسبة 50 في المائة من العائدات لصالح شركة "بتروماروك" و 25 في المائة لصالح شركة "المغرب العربي للاستكشافات البترولية" فيما تذهب 25 في المائة المتبقية إلى المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.

وإختتم البلاغ بالكشف عن إصدار الشركة 43 مليون و 22 ألف و 714 سهما جديدا لكل من شركة "بيتروماروك" و شركة "المغرب العربي للاكتشافات البترولية"، ومن المنتظر أن يعلن عن تداولها يوم 16 دجنبر 2016، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا.