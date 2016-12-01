المغرب يُحرر سعر صرف الدرهم في العام المقبل ﻿

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أكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، أن المملكة المغربية ستقوم بتحرير سعر صرف الدرهم المغربي إبتداء من العام المقبل.
وأفاد بوسعيد، إلى أن المغرب يقوم حاليا بدراسة الخطوات الأولى، لإصدار قرار تحرير سعر صرف الدرهم المغربي بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت من أجل تحقيق التوازن مع متطلبات الظروف الحالية، و إنفتاح الاقتصاد المغربي على العالم، بالإضافة إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالمغرب.
وأشار الوزير بوسعيد، حسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عددها ليوم الإثنين 12 دجنبر 2016، إلى أن المغرب يقوم باستثمار نحو 9 مليار دولار، في أكبر مصنع للطاقة الشمسية بالعالم، ومن المتوقع إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء بحلول عام 2020.
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