بعد 4 أيام ..ابنة الممثل المصري الذي وضع زوجته بدار المسنين تخرج عن صمتها وتشرح الأسباب ﻿

بعد مرور 4 أيام على إيداع زوجته في دار للمسنين،خرجت ابنة الممثل المصري الشهير سامح الصريطي برد مثير و مؤثر تكشف من خلاله الأسباب التي دفعت والدها إيداع طليقته الفنانة نادية فهمي دار لرعاية المسنين.

شوف تيفي:

بعد مرور 4 أيام على إيداع زوجته في دار للمسنين،خرجت ابنة الممثل المصري الشهير سامح الصريطي برد مثير و مؤثر تكشف من خلاله الأسباب التي دفعت والدها إيداع طليقته الفنانة نادية فهمي دار لرعاية المسنين.

و دونت ابتهال عبر حسابه الخاص بالفايسبوك قائلة: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، بعد انتشار بعض الأخبار المغلوطة في الصحف والمواقع بخصوص والدتي الحبيبة والتي آلمتنا كثيرا كأسرة أردت أن احكي عن تجربتي لعلها تكون ملهمة لبعض الذين يمرون بنفس الظروف" مضيفة،: "أبي وأمي منفصلان منذ حوالي ثلاثة وعشرين عامًا وطوال هذه المدة علاقتهما كانت طيبة وشبه مثالية لمصلحتي أنا وأختي، ولم يتخل والدي لحظة عنا وبالأخص في السنوات الأخيرة بعد إصابة أمي ببعض الجلطات بالمخ وتشخيصها بتصلب الشرايين والزاهايمر وتم إيداعها أكثر من مرة بأفضل مستشفيات ومراكز طبية بالقاهرة تحت أشراف أفضل الأطباء نظرًا لبعض حالات الانتكاس التي كانت تمر بها فتتحسن حالتها ثم تعود للمنزل".

وتابعت: "وطوال هذه الفترة كنت أنا وأبي وأختي بجانب بعضنا البعض لمواجهة هذا الاختبار القاسي، وفي الآونة الأخيرة نظرا لطبيعة المرض القاسية أصبحت رعاية الممرضات لها في المنزل غير مجدية وغير كافية ونصحنا الأطباء المعالجون لها بضرورة وجودها هذه الفترة في مكان مجهز بشكل أفضل لمثل هذه الحالات وبه رعاية خاصة لمرضي الزاهايمر كبار السن، والحمد لله توصلنا لمكان يوجد به هذه الرعاية الطبية المتخصصة مع وجود فريق تمريض لمتابعة حالتها ومناخ مناسب جدًا من ناحية الخضرة والهواء النقي الذي يحتاجه مريض الزهايمر للمساعدة على تحسن الحالة على عكس منزلنا في وسط المدينة المحاط بالضوضاء والتلوث" .

وواصلت: "نحن أسرتها وبعض المقربين نلازمها بشكل دائم والحمد لله والشكر لله بدأ التحسن تدريجيا منذ الأيام الأولى، لم أكن أود أن أهز صورة أمي المرآة القوية التي طالما كانت رمزا للبهجة في حياتنا كأسرة وكجمهور ومحبين ولكن ربما آراد الله أن يكون هذا سببا لألقاء الضوء على ضرورة التوعية بمرض الزهايمر وتقبل المجتمع له".

ووجهت ابتهال رسالة في ختام تدوينتها ‎ترجوا من كل محبي أمي أن يحترموا أنها قررت الإبتعاد عن الاضواء منذ سنوات بكامل إرادتها ومن يتمنى لها الخير أطلب منه فقط الدعاء لها