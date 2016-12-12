بعد البيضاء ''فايسبوكيون'' ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم ﻿

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا جديدة لثلاث مجرمين مفترضين يستعملون سيارة لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على المواطنين بأكادير.

شوف تيفي : ع.ف



تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا جديدة لثلاث مجرمين مفترضين يستعملون سيارة لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على المواطنين بأكادير.



و تظهر الصور التي توصلت "شوف تيفي" بها من مواطنين بعاصمة سوس , سيارة بيضاء اللون من نوع " لوغان داسيا" تحت ترقيم 40887-أ-34 , ذكرت مصادر القناة أن ثلاث شبان يستعملونها في الإيقاع بضحاياهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض , كما رصدته إحدى الكاميرات لواحد من عناصر هذه العصابة وهو يحمل سلاحا أبيضا و يرتدي سترة سوداء وحذاء رياضي , في مطاردة إحدى الفتيات بغية سرقتها.



و كانت قناة "شوف تيفي" سباقة لنشر عدد من صور مجرمين وثقت جرائمهم بكاميرات عدد من المحلات التجارية أو بعض كاميرات الهواة , و كان أبرزهم "الوحش" الذي حاول سلب مواطن حقيبة مالية تضم 90 مليون بحي السلامة بالدارالبيضاء , أفلح الأمن في اعتقاله فيما بعد.