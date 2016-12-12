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بعد البيضاء ''فايسبوكيون'' ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 13:05 بعد البيضاء فايسبوكيون ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم | حوادث و حقوق
بعد البيضاء ''فايسبوكيون'' ينشرون صور عصابة تعتدي على المواطنين بأكادير..حضيو راسكم
تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا جديدة لثلاث مجرمين مفترضين يستعملون سيارة لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على المواطنين بأكادير.

شوف تيفي : ع.ف

تداول عدد من رواد الفضاء الأزرق صورا جديدة لثلاث مجرمين مفترضين يستعملون سيارة لتنفيذ سرقاتهم واعتداءاتهم على المواطنين بأكادير.

و تظهر الصور التي توصلت "شوف تيفي" بها من مواطنين بعاصمة سوس , سيارة بيضاء اللون من نوع " لوغان داسيا" تحت ترقيم 40887-أ-34 , ذكرت مصادر القناة أن ثلاث شبان يستعملونها في الإيقاع بضحاياهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض , كما رصدته إحدى الكاميرات لواحد من عناصر هذه العصابة وهو يحمل سلاحا أبيضا و يرتدي سترة سوداء وحذاء رياضي , في مطاردة إحدى الفتيات بغية سرقتها.

و كانت قناة "شوف تيفي" سباقة لنشر عدد من صور مجرمين وثقت جرائمهم بكاميرات عدد من المحلات التجارية أو بعض كاميرات الهواة , و كان أبرزهم "الوحش" الذي حاول سلب مواطن حقيبة مالية تضم 90 مليون بحي السلامة بالدارالبيضاء , أفلح الأمن في اعتقاله فيما بعد. 

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مجرمين عصابة سطو أكادير

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