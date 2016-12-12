عاجل وبالصورة..هزة أرضية بالناظور صباح ذكرى المولد النبوي ﻿

أعلن المعهد الوطني الجغرافي الاسباني، قبل قليل، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على سلم ريشتر بإقليم الناظور.

"شوف تيفي"

أعلن المعهد الوطني الجغرافي الاسباني، قبل قليل، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.4 درجات على سلم ريشتر بإقليم الناظور.

وأوضح المعهد عبر موقعه الرسمي أن مركز الهزة حُدد بجماعة أكمان، وقد وقعت بالتحديد حوالي الساعة 10و51 دقيقة صباح اليوم الاثنين.