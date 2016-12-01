عاجل.. شابة تنتحر صباح عيد المولد النبوي ببنسليمان والسبب لا يصدق.. تفاصيل مؤلمة تدمي القلوب ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن دوار ولاد بوحمر بمنطقة الدرارية التيرس على مستوى إقليم بنسليمان، اهتز قبل قليل، على وقع انتحار فتاة داخل منزل أسرتها.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن دوار ولاد بوحمر بمنطقة الدرارية التيرس على مستوى إقليم بنسليمان، اهتز قبل قليل، على وقع انتحار فتاة داخل منزل أسرتها.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسرة الهالكة، عثرت على هذه الأخيرة منتحرة شنقا داخل مطبخ منزل الأسرة، وهو الأمر الذي حول فرحتهم بذكرى المولد النبوي إلى حزن وألم كبير.

وأضاف المصدر ذاته بأن الهالكة البالغة قيد حياتها 22 عاما، كانت تعاني نفسيا نظرا لوجود "توحيمة" بوجهها وهو ما تسبب حسب اعتقاد العائلة في عدم زواجها، مشيرا إلى أنها طالبت أسرتها بمساعدتها على إجراء عملية جراحية تجميلية وهو الأمر الذي لم تحصل عليه.

وأوضح ذات المصدر بأن الفتاة التي كانت تهدد أسرتها بالانتحار، قررت اليوم الاثنين الانتحار وإنهاء حياتها بطريقة مؤلمة، وقد تم نقل جثتها إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بنسليمان، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا في النازلة.



