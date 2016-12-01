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محاكمة ''كريستين لاغارد'' مديرة صندوق النقد الدولي بتهمة الإهمال

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 12:27 محاكمة كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي بتهمة الإهمال | دولي
محاكمة ''كريستين لاغارد'' مديرة صندوق النقد الدولي بتهمة الإهمال
تمثل اليوم الإثنين في فرنسا المديرة العامة ''لصندوق النقد الدولي'' كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة حين كانت تشغل مهام وزيرة الاقتصاد الفرنسي.

شوف تيفي

تمثل اليوم الإثنين في فرنسا المديرة العامة "لصندوق النقد الدولي" كريستين لاغارد بتهمة إهمال قد يكون سمح بحصول اختلاس ضخم للأموال العامة حين كانت تشغل مهام وزيرة الاقتصاد الفرنسي.

وحسب قناة فرانس 24 فقد تصل عقوبة لاغارد في حال إدانتها إلى السجن عاما واحدا وغرامة بقيمة 15 ألف يورو، حيث ستستمر المحاكمة من اليوم وحتى 20 من شهر دجنبرالجاري.

وستحاكم الوزيرة الفرنسية السابقة أمام محكمة عدل الجمهورية، الهيئة المخولة لها محاكمة الجنح التي يرتكبها أعضاء الحكومة أثناء توليهم مهماتهم، حيث تواجه لاغارد عقوبة السجن لمدة عام واحد وغرامة بقيمة 15 ألف يورو.

وسبق للمحكمة، أن أدانت وزير الميزانية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بتهمة التهرب الضريبي وغسل أموال في إطار أكبر فضيحة في عهد الرئيس الفرنسي الحالي فرنسوا هولاند. وتمت المصادقة على مثول لاغارد أمام القضاء الفرنسي في 22 يوليوز، فيما قضت المحكمة على ثلاثة أعضاء في الحكومة منذ إنشائها.

ويلاحق لاغارد بسبب دورها في قرار صدر عام 2008 وجاء لصالح رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي الذي حصل على 404 ملايين يورو من أموال دافعي الضرائب إثر خلاف بينه وبين مصرف تملكه الدولة، حيث كانت لاغارد حينها وزيرة للاقتصاد في حكومة الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي.

وأكدت لاغارد على الدوام أنها تصرفت دائما بحسن نية في القضية، وقد حظيت بدعم "صندوق النقد" الذي أعرب عن "ثقته" بها. وأشارت هيئة الدفاع عن لاغارد إلى أنها ستسعى إلى تأجيل للقضية، في حين لا يزال التحقيق جاريا في شق آخر من هذه القضية المتشعبة.

و تعتبر لاغارد أول امراة تدير "صندوق النقد الدولي" وأعيد اختيارها هذا العام لولاية ثانية من خمس سنوات، كما تم تعيينها في هذا المنصب في 2011 بعد استقالة سلفها دومينيك ستروس-كان على خلفية فضيحة جنسية.

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