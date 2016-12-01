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انفراد: عائلة الطفلة ضحية ''فيلة الرباط تعيش الحزن وهاشنو قالو بسباب التعويض

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 12:25 انفراد: عائلة الطفلة ضحية فيلة الرباط تعيش الحزن وهاشنو قالو بسباب التعويض | حوادث و حقوق
انفراد: عائلة الطفلة ضحية ''فيلة الرباط تعيش الحزن وهاشنو قالو بسباب التعويض
في ذكرى المولد النبوي،علمت ''شوف تيفي'' أن حالة من الاستياء و الحزن عمت أرجاء منزل الطفلة التي توفيت قبل 5 أشهر بسبب فيلة بحديقة الرباط.

شوف تيفي:م غ

في ذكرى المولد النبوي،علمت "شوف تيفي" أن حالة من الاستياء و الحزن عمت أرجاء منزل الطفلة التي توفيت قبل 5 أشهر بسبب فيلة بحديقة الرباط.

و قالت مصادرنا القريبة من عائلة الضحية التي تقطن بقلعة السراغنة،أن والدي الطفلة لم يتقبلا فكرة تعويضهم بمبلغ 70 ألف درهم مضيفة:"هاديك لي ماتت بنتنا و روحنا و مبغيناش هاذاك التعويض"

وكانت شركة التأمين التابعة للحديقة قد عرضت على أب الطفلة الصغيرة ضحية الفيلة بحديقة الرباط مبلغ 70 ألف درهم، لكن الأب رفض المبلغ المقدم من طرف الشركة.

وكانت الطفلة الصغيرة قد لقيت حتفها في مشهد صادم ومؤثر في حديقة الرباط شهر يوليوز الماضي، عندما كانت تتجول رفقة والدها بجانب المكان الذي توجد فيه الفيلة والتي ضربت الطفلة بقطعة حجر فقدت الوعي على إثرها وتوفيت بعد ذلك.

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‫شوف تيفي

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انفراد: عائلة الطفلة ضحية فيلة الرباط تعيش الحزن وهاشنو قالو بسباب التعويض

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