''لوبان'' تدعو فرنسا إلى رفع يدها عن تعليم أطفال المهاجرين ﻿

لوبان؛تعليم؛وزارة؛المهاجرين؛انتخابات رئاسية

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خلقت "مارين لوبان" رئيسة الحزب اليميني الفرنسي, جدلا واسعا في الشارع الفرنسي بعد دعوتها إلى تخلي الدولة عن تدريس الأطفال المهاجرين الذين توجد أسرهم في وضعيات غير قانونية بفرنسا, أو لم تتم تسوية أوضاعهم بعد , و هو الأمر الذي أثار حفيظة وزير التربية "نجاة بلقاسم" و التي اتهمت "لوبان" بالجهل بمبادئ الجمهورية الفرنسية.

و قالت المرشحة الفرنسية للانتخابات الرئاسية و المعروفة بمواقفها المتشددة في استقبال فرنسا للمهاجرين ,(قالت) في لقاء بمعهد لاستطلاعات الرأي إن التضامن الفرنسي يجب أن يكون في اتجاه الفرنسيين و أنه يجب على الأجانب الذين يختارون الاستقرار بفرنسا بشكل قانوني أن يتكفلوا بالمساهمة في تعليم أبنائهم.