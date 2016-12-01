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1200 صاروخ أمريكي موجه للمغرب في أقوى صفقة عسكرية

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 12:20 1200 صاروخ أمريكي موجه للمغرب في أقوى صفقة عسكرية | بوليتيك
1200 صاروخ أمريكي موجه للمغرب في أقوى صفقة عسكرية
في صفقة مهمة نحو التسلح , من المرتقب أن يحصل المغرب على 1200 صاروخ أمريكي مضاد للذبابات من نوع Taw2A مقابل غلاف مالي بقيمة 108 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10.5 مليون درهم مغربي .

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في صفقة مهمة نحو التسلح , من المرتقب أن يحصل المغرب على 1200 صاروخ أمريكي مضاد للذبابات من نوع Taw2A مقابل غلاف مالي بقيمة 108 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 10.5 مليون درهم مغربي .

و أكدت مصادر موثوقة لجريدة العلم أن الإدارة الأمريكية وافقت على توقيع صفقة عسكرية مع بعض الدول العربية منها المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و المغرب , و أشارت المصادر أن الإدارة الأمريكية وافقت على هذه الصفقة بعد تلقيها الضوء الأخضر من وزارة الدفاع الأمريكية و الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون .

و قللت المصادر من المخاطر المحدقة بهذه الصفقة بعد التغيير الذي ستعرفه الإدارة الأميركية و الكونغرس في الأسابيع المقبلة , و ذلك لأن الأمر يتعلق بزبناء تقليديين للتجارة الحربية الأمريكية.

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