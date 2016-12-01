السلطات الإسبانية تشيد ''سور مائي'' لمحاربة المخدرات والهجرة السرية.. ﻿

شرعت السلطات الإسبانية ببناء ''سور مائي'' عند مصب نهر ''وادي الرنكي'' قرب بلدة سان روكي''ضواحي الجزيرة الخضراء بالجنوب الإسباني , و قامت السلطات الإسبانية بناء هذا الشروع باقتراح من مختلف التشكيلات

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شرعت السلطات الإسبانية ببناء "سور مائي" عند مصب نهر "وادي الرنكي" قرب بلدة سان روكي"ضواحي الجزيرة الخضراء بالجنوب الإسباني , و قامت السلطات الإسبانية بناء هذا الشروع باقتراح من مختلف التشكيلات الأمنية المكلفة بمحاربة المخدرات عبر مياه مضيق جبل طارق.



و ذكرت وسائل اعلام اسبانية أن الهدف من بناء هذا "السور النهري" هو مراقبة و محاصرة جميع القوارب و الزوارق المحملة بالمخدرات ، القادمة من المغرب لمنعها من الدخول إلى التراب الإسباني.



وأردفت ذات المصادر أن السلطات الإسبانية قرر تضييق الخناق على مستعملي زوارق "الشبح" النفاثة و السريعة و التي يستعملوها المهربون من مصب النهر قصد الفرار من المطاردة الأمنية داخل أحراش "وادي الرنكي" حيث يصعب اللحاق بهم بواسطة زوارق كبيرة كالتي تتوفر عليها البحرية والجمارك و الحرس المدني الاسبانية.