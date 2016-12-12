بالصور..في ذكرى المولد النبوي..فاجعة طرقية بمكناس ..هذه حصيلتها ﻿

حادثة سير خطيرة عاشتها ،الطريق السيار الرابطة بين مكناس و الخميسات،صباح اليوم الاثنين،أدت إلى مقتل سائق سيارة خفيفة.

شوف تيفي

حادثة سير خطيرة عاشتها ،الطريق السيار الرابطة بين مكناس و الخميسات،صباح اليوم الاثنين،أدت إلى مقتل سائق سيارة خفيفة.



و تعود تفاصيل الحادثة حسب ما عاينت "شوف تيفي"،عندما فقد سائق السيارة،السيطرة على المقود ما تسبب في اصطدام عنيف بين السيارة و شاحنة كبيرة كانت محملة بالحليب كانت تسير في الاتجاه المعاكس،أدت إلى مصرع شخص و إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.

و قد حلت عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية ليتم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس فيما تم نقل جثة السائق و الذي يبلغ حوالي 23 سنة إلى مستودع الأموات.