بالصور..في ذكرى المولد النبوي..فاجعة طرقية بمكناس ..هذه حصيلتها ﻿

شوف تيفي
حادثة سير خطيرة عاشتها ،الطريق السيار الرابطة بين مكناس و الخميسات،صباح اليوم الاثنين،أدت إلى مقتل سائق سيارة خفيفة.
و تعود تفاصيل الحادثة حسب ما عاينت "شوف تيفي"،عندما فقد سائق السيارة،السيطرة على المقود ما تسبب في اصطدام عنيف بين السيارة و شاحنة كبيرة كانت محملة بالحليب كانت تسير في الاتجاه المعاكس،أدت إلى مصرع شخص و إصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
و قد حلت عناصر الدرك الملكي و الوقاية المدنية ليتم نقل المصابين إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس فيما تم نقل جثة السائق و الذي يبلغ حوالي 23 سنة إلى مستودع الأموات.
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