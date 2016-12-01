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مصرع ستة مهاجرين وانقاذ 1164 في البحر المتوسط

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 09:59 مصرع ستة مهاجرين وانقاذ 1164 في البحر المتوسط | حوادث و حقوق
مصرع ستة مهاجرين وانقاذ 1164 في البحر المتوسط
أعلن خفر السواحل الايطاليون أن ستة أشخاص قضوا فيما تم انقاذ 1164 اخرين في عمليات اغاثة لزوارق مهاجرين اليوم الاثنين في البحر المتوسط.

شوف تيفي:وكالات

أعلن خفر السواحل الايطاليون أن ستة أشخاص قضوا فيما تم انقاذ 1164 اخرين في عمليات اغاثة لزوارق مهاجرين اليوم الاثنين في البحر المتوسط.

وشارك خفر السواحل وعملية الاتحاد الاوروبي البحرية وسفن للبحرية الايطالية وسفينة "اكواريوس" التي تستخدمها منظمة "اطباء بلا حدود" في انقاذ مهاجرين كانوا يستقلون ستة زوارق مطاطية وزورقا خشبيا قبالة سواحل ليبيا.

وسبق أن وصل الى ايطاليا هذا العام أكثر من 173 ألف مهاجر، وفق معطيات سجلتها وزارة الداخلية الايطالية حتى بداية الاسبوع الماضي.

ووفق بيانات الامم المتحدة، فإن 4700 شخص على الاقل لقوا حتفهم أو فقدوا هذا العام فيما كانوا يحاولون عبور المتوسط.

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