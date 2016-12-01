 هذه أثمنة تذاكر مباريات كأس افريقيا 2017 ﻿
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هذه أثمنة تذاكر مباريات كأس افريقيا 2017

بتاريــخ : 12 دجنبر 2016 / 07:48 هذه أثمنة تذاكر مباريات كأس افريقيا 2017 | سبور
هذه أثمنة تذاكر مباريات كأس افريقيا 2017
كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس افريقيا2017 المقرر إجراؤها بالغابون في الفترة ما بين 14يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، عن أثمنة تذاكر المباريات.

"شوف سبور"

 كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس افريقيا2017 المقرر إجراؤها بالغابون في الفترة ما بين 14يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، عن أثمنة تذاكر المباريات.
وحددت اللجنة أثمنة التذاكر ما بين 22 درهما لمباريات الدور الأول و64 درهما للقاءات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
 تجدر الإشارة إلى أنه لحدود الساعة لم يتم الكشف عن عدد المغاربة المتجهين نحو الغابون لمساندة المنتخب المغربي.

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