هذه أثمنة تذاكر مباريات كأس افريقيا 2017 ﻿

"شوف سبور"
كشفت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس افريقيا2017 المقرر إجراؤها بالغابون في الفترة ما بين 14يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل، عن أثمنة تذاكر المباريات.
وحددت اللجنة أثمنة التذاكر ما بين 22 درهما لمباريات الدور الأول و64 درهما للقاءات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي.
تجدر الإشارة إلى أنه لحدود الساعة لم يتم الكشف عن عدد المغاربة المتجهين نحو الغابون لمساندة المنتخب المغربي.
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