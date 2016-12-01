عائلة مغربية بإيطاليا تنجو من موت محقق بسبب ''المجمر'' ﻿

كشف مهاجرون مغاربة بإيطاليا عبر صفحاتهم الفايسبوكية، عن إنقاذ السلطات مهاجرين مغاربة من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال بنواحي أوسطا صبيحة اليوم الأحد.

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كشف مهاجرون مغاربة بإيطاليا عبر صفحاتهم الفايسبوكية، عن إنقاذ السلطات مهاجرين مغاربة من أسرة واحدة بينهم ثلاثة أطفال بنواحي أوسطا صبيحة اليوم الأحد.

وحسب ذات المصدر، فإن موقعا إخباريا إيطاليا يسمى “أوسطا سيرا” أورد خبر تعرض أسرة مغربية مقيمة ببلدة “فرٌيس” للإختناق بعد ترك موقدا للنار مشتعلا الليل كله بمنزلها، حيث قاموا من فراشهم بصعوبة صبيحة اليوم الأحد وهم يشعرون بدوار شديد ونقص حاد في الأوكسجين مع حالات إغماء ما دفعهم لطلب الإسعاف حيث تم نقلهم إلى قسم المستعجلات بمستشفى يدعى “باريني”

وأفاد مهاجر مغربي آخر بإيطاليا أن حالات إختناق أخرى جرت في الأيام القليلة الماضية، بسبب إستعمال الأسر المغربية "للمجمر التقليدي" قصد التدفئة والذي يعتمد على الفحم الخشبي المسبب للإختناق وضعف التنفس.