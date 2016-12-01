مؤثر...وفاة توأمين بالمركز الصحي لإملشيل رغم الدعوات بتعيين طبيبة مختصة في التوليد ﻿

تزامنا والحملة التي أطلقها الفايسبوكيون من أجل مختصة في التوليد لفائدة المركز الصحي بإملشيل، إهتزت من جديد المنطقة بعد وفاة توأمين ''خدجين'' مساء اليوم الأحد لصعوبة نقلهم نحو المستشفى الإقليمي

شوف تيفي



تزامنا والحملة التي أطلقها الفايسبوكيون من أجل مختصة في التوليد لفائدة المركز الصحي بإملشيل، إهتزت من جديد المنطقة بعد وفاة توأمين "خدجين" مساء اليوم الأحد لصعوبة نقلهم نحو المستشفى الإقليمي لخطورة الحالة التي كانوا يعانون منها.

وأفاد الفاعل الحقوقي والجمعوي محمد حبابو لقناة "شوف تيفي" عبر إتصال هاتفي، أن "نزيف وفاة المواليد بمنطقة إملشيل مازال مستمرا، حيث توفي مساء اليوم الأحد 11دجنبر توأمين "خدجين" بالمركز الصحي لإملشيل بعد ولادتهم في ذات المركز".

وقال الحقوقي أن الضحيتين لم يتم نقلهما نحو المستشفى الإقليمي مولاي علي الشريف بالراشيدية أو إلى مستشفى ميدلت عبر سيارة الإسعاف كما طلب الطاقم الطبي بالمركز الصحي نظرا لطول المسافة التي تقدر بحوالي 220 كيلومتر من الطريق المتهالكة."

من جهة ثانية، قال مصدر خاص "لشوف تيفي" أن أب التوأمين وقع على إلتزام أو وثيقة بتحمل المسؤولية في عدم السماح بنقل التوأمين والأم نحو المستشفى الإقليمي خوفا عليهما من الطريق أولا وخوفا على أمهما كذلك التي كانت في حالة صعبة.

وأضاف ذات المصدر أن المسؤولين بإملشيل عوض التحرك والإسراع بجلب المروحية التي قالت وزارة الصحة أنها رهن إشارة الحالات الصعبة والمتواجدة بالمناطق النائية، حصلوا على توقيع للأب لإبراء ذمتهم.

وربطت "شوف تيفي" إتصالات هاتفية بكل من رئيس دائرة إملشيل الذي رفض الإدلاء بأية معلومات، فيما هاتف المدير الإقليمي للصحة بميدلت خارج التغطية.

وتأتي فاجعة وفاة التوأمين، بعد وفيات سابقة للحوامل والرضع ما دفع بالنشطاء الفايسبوكيين إلى المطالبة بحملة على الفضاء الأزرق لإغاثة المركز الصحي وإنقاذ مواليد منطقة إملشيل المنكوبة.





