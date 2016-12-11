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صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 23:55 صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف | حوادث و حقوق
صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف
تداول العديد من رواد الفضاء الأزرق ''فايسبوك''، اليوم الأحد 11 دجنبر الجاري ، صورة شاب ينحدر من مدينة مراكش و تحديدا من حي دوار العسكر ، وهي مكبلة بواسطة قفل و بها طلاسم سحرية ليلة ذكرى المولد النبوي.

"شوف تيفي" : علاء الصنوبري

تداول العديد من رواد الفضاء الأزرق "فايسبوك"، اليوم الأحد 11 دجنبر الجاري ، صورة شاب ينحدر من مدينة مراكش و تحديدا من حي دوار العسكر ، وهي مكبلة بواسطة قفل و بها طلاسم سحرية ليلة ذكرى المولد النبوي.

وفور تداول هذه الصورة تفاعل النشطاء بشكل كبير، حيث عبروا في تعليقاتهم عن غضبهم واستنكارهم الشديد لمثل هذه التصرفات الشنيعة التي تهدف بالأساس إلى الإساءة بالمواطنين ،معلقين بالقول: "حشومة عليهم يديرو هكا للدري"، بينما أكد آخرون بأن مظاهر السحر والشعوذة انتشرت في المغرب بشكل كبير وهو ما يستدعي القيام بالعديد من الأنشطة التي تهدف بالأساس إلى توعية الناس بخطورة مثل هذه الأعمال المنافية للدين و الأخلاق.

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي إدريس شحتان سحر شعودة مراكش علاء الصنوبري

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