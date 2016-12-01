 بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف | حوادث و حقوق

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

بعد زيارة بن كيران..شبيبة البيجيدي تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي | بوليتيك

بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من لاماب بسبب قصاصة حول رئيس حزب البيجون | بوليتيك

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون''

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

مصرع فتاتين في شريط مباشر على الفايسبوك لايف | دولي

مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف''

الدرك الملكي يحجز أطنانا من المخدرات بمدينة الراشيدية | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يحجز أطنانا من المخدرات بمدينة الراشيدية

قمة القسوة ..حارس ليلي يعثر على رضيعة بقفة للخضر | حوادث و حقوق

قمة القسوة ..حارس ليلي يعثر على رضيعة بقفة للخضر

مثير وبالصور..هاذ الشي كثر: العثور على سحر خطير لزوجين داخل مقبرة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..هاذ الشي كثر: العثور على سحر خطير لزوجين داخل مقبرة بطنجة

بعد كورنيش عين الدياب، الدار البيضاء تلبس ثوب الإصلاح الكامل وها بشحال | مجتمع

بعد كورنيش عين الدياب، الدار البيضاء تلبس ثوب الإصلاح الكامل وها بشحال

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 23:51 بعد زيارة بن كيران..شبيبة البيجيدي تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي | بوليتيك
بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي
أطلقت شبيبة العدالة والتنمية، نداءا للتسجيل في اللوائح الإنتخابية'' باعتبارها خطوة أساسية، لتثبيت المساهمة في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير الشأن

شوف تيفي

أطلقت شبيبة العدالة والتنمية، نداءا للتسجيل في اللوائح الإنتخابية" باعتبارها خطوة أساسية، لتثبيت المساهمة في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير الشأن العام".

وإستنادا لنداء شبيبة " البيجدي" تحت عنوان " تسجل وشارك تحسن ديموقراطية بلدك"، فالمجتمع المغربي يجتاز المجتمع المغربي مرحلة دقيقة في مسار نضاله الشعبي من أجل ترسيخ ديمقراطية وطنية في ظل ثوابت الأمة واختياراتها الدستورية، كما أنه يعرف تدافعا بين قوى الإصلاح والدمقرطة، المسنودة بالتفاف شعبي وازن، وبين جيوب الهيمنة والنكوص الساعية إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية أملا في رجوعها إلى سالف عهد سيطرتها على مفاصل السلطة وموارد الثروة، خارج الممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى النتائج الانتخابية".

وتابعت الشبيبية عبر ندائها أيام فقط بعد إعلان وزارة الداخلية فتح التسجيل في اللوائح الإنتخابية، أن هناك شك بكون "الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر الأخير قد شكّل ملحمة سياسية بارزة انتصرت فيها إرادة الشعب في الإصلاح على نزوعات الهيمنة والاستبداد، حيث شكلت هذه الاستحقاقات فرصة مواتية عبّر فيها المغاربة عن إدراك سليم لمستلزمات المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها الوطن، وهو الإدراك الذي استطاعوا من خلاله ممانعة كل محاولات تزييف الوعي وزعزعة الإرادة الشعبية في إسناد خطى الإصلاح الملتزم بثوابت الأمة واستقرار الوطن."

وأوضح النداء الموجه بشكل خاص لشباب حزب المصباح وعبرهم المواطن المغربي، أن "الانتخابات هي الأساس المكين لمشروعية التمثيل الديمقراطي، والتي عبرها يمارس الجميع حقه السياسي وواجبه الوطني في المساهمة في صناعة القرار العمومي، وعلى هذا الأساس، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية من بين الشروط الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة حقه في أي اقتراع انتخابي مفترض، لذلك، فإننا، وإلى حدود 31 دجنبر 2016، سنكون جميعا مع أحد المواعيد التي لا ينبغي أن نخلفها، حيث سيكون أمام كل المغربيات والمغاربة، من غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، فرصة لاستدراك ما فات تجديداً لعهد الانخراط في بناء مغرب الغد، مغرب ينعم كل مواطنوه بحقهم في اختيار من يمثلهم ويدبر شأنهم العام الوطني والمحلي".

ويأتي نداء شبيبة البيجدي، تزامنا وفتح وزارة الداخلية لعملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية، وبعد أسابيع من زيارة أعضاء المكتب الوطني للشبيبة لمنزل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في 20 نونبر الماضي، بعد مشاورات أولية مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إنتهت يإعلان حزبين فقط المشاركة بشكل رسمي للحكومة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

البيجدي بن كيران المشاورات الحكومة النداء شوف تيفي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من لاماب بسبب قصاصة حول رئيس حزب البيجون | بوليتيك

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون''

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

هدم سجن عكاشة الذي يحتوي على 9 آلاف سجين..وها فين غادي يكون الحبس الجديد | بوليتيك

هدم سجن عكاشة الذي يحتوي على 9 آلاف سجين..وها فين غادي يكون الحبس الجديد

الملك محمد السادس يبعث برقيات تهاني إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك محمد السادس يبعث برقيات تهاني إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

التسجيل الكامل - الملك محمد السادس يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني 2016 | قنوات أخرى
منذ 6 دقائق

التسجيل الكامل - الملك محمد السادس يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني 2016

شوف الصحافة : التامك يطلق مخططا لهدم أكبر السجون بالمغرب | شوف الصحافة

شوف الصحافة : التامك يطلق مخططا لهدم أكبر السجون بالمغرب

خبر اليوم.. عائلات ضحايا فاجعة اكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان | خبر اليوم

خبر اليوم.. عائلات ضحايا فاجعة اكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان

شاهد جمال ولي العهد مولاي الحسن بالسلهام والجلباب واعجابه بزخرفة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء | قنوات أخرى

شاهد جمال ولي العهد مولاي الحسن بالسلهام والجلباب واعجابه بزخرفة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف | حوادث و حقوق
منذ 14 دقيقة

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

بعد زيارة بن كيران..شبيبة البيجيدي تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي | بوليتيك

بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من لاماب بسبب قصاصة حول رئيس حزب البيجون | بوليتيك

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون''

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.