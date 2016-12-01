بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي ﻿

أطلقت شبيبة العدالة والتنمية، نداءا للتسجيل في اللوائح الإنتخابية'' باعتبارها خطوة أساسية، لتثبيت المساهمة في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير الشأن

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أطلقت شبيبة العدالة والتنمية، نداءا للتسجيل في اللوائح الإنتخابية" باعتبارها خطوة أساسية، لتثبيت المساهمة في الإصلاح العميق، والنهوض سوية بالواجب في الاختيار الواعي والصادق لمن يسير الشأن العام".



وإستنادا لنداء شبيبة " البيجدي" تحت عنوان " تسجل وشارك تحسن ديموقراطية بلدك"، فالمجتمع المغربي يجتاز المجتمع المغربي مرحلة دقيقة في مسار نضاله الشعبي من أجل ترسيخ ديمقراطية وطنية في ظل ثوابت الأمة واختياراتها الدستورية، كما أنه يعرف تدافعا بين قوى الإصلاح والدمقرطة، المسنودة بالتفاف شعبي وازن، وبين جيوب الهيمنة والنكوص الساعية إلى الالتفاف على الإرادة الشعبية أملا في رجوعها إلى سالف عهد سيطرتها على مفاصل السلطة وموارد الثروة، خارج الممارسة الديمقراطية المحتكمة إلى النتائج الانتخابية".



وتابعت الشبيبية عبر ندائها أيام فقط بعد إعلان وزارة الداخلية فتح التسجيل في اللوائح الإنتخابية، أن هناك شك بكون "الاستحقاق الانتخابي للسابع من أكتوبر الأخير قد شكّل ملحمة سياسية بارزة انتصرت فيها إرادة الشعب في الإصلاح على نزوعات الهيمنة والاستبداد، حيث شكلت هذه الاستحقاقات فرصة مواتية عبّر فيها المغاربة عن إدراك سليم لمستلزمات المرحلة السياسية الدقيقة التي يمر منها الوطن، وهو الإدراك الذي استطاعوا من خلاله ممانعة كل محاولات تزييف الوعي وزعزعة الإرادة الشعبية في إسناد خطى الإصلاح الملتزم بثوابت الأمة واستقرار الوطن."



وأوضح النداء الموجه بشكل خاص لشباب حزب المصباح وعبرهم المواطن المغربي، أن "الانتخابات هي الأساس المكين لمشروعية التمثيل الديمقراطي، والتي عبرها يمارس الجميع حقه السياسي وواجبه الوطني في المساهمة في صناعة القرار العمومي، وعلى هذا الأساس، فإن التسجيل في اللوائح الانتخابية من بين الشروط الأساسية التي تمكن المواطن من ممارسة حقه في أي اقتراع انتخابي مفترض، لذلك، فإننا، وإلى حدود 31 دجنبر 2016، سنكون جميعا مع أحد المواعيد التي لا ينبغي أن نخلفها، حيث سيكون أمام كل المغربيات والمغاربة، من غير المقيدين في اللوائح الانتخابية والبالغين 18 سنة أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2017، فرصة لاستدراك ما فات تجديداً لعهد الانخراط في بناء مغرب الغد، مغرب ينعم كل مواطنوه بحقهم في اختيار من يمثلهم ويدبر شأنهم العام الوطني والمحلي".



ويأتي نداء شبيبة البيجدي، تزامنا وفتح وزارة الداخلية لعملية التسجيل في اللوائح الإنتخابية، وبعد أسابيع من زيارة أعضاء المكتب الوطني للشبيبة لمنزل رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران في 20 نونبر الماضي، بعد مشاورات أولية مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان إنتهت يإعلان حزبين فقط المشاركة بشكل رسمي للحكومة.