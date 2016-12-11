بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون'' ﻿

قام أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، بنشر قصاصة باللغة الفرنسية لوكالة المغرب العربي للأنباء، متهكمين عليها تحت عنوان'' البيجون''.

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قام أعضاء بحزب التجمع الوطني للأحرار، بنشر قصاصة باللغة الفرنسية لوكالة المغرب العربي للأنباء، متهكمين عليها تحت عنوان" البيجون".



وتداولت صفحات فايسبوكية، اليوم الأحد أن رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، استشاط غضبا بعد أن تناقلت شبكات التواصل الاجتماعي قصاصة طريفة لوكالة المغرب العربي للأنباء،التي وصفت التجمع الوطني للأحرار بحزب “البيجون”.



وعلق الفايسبوكيون المنتمون للحزب، أن مدير الوكالة خليل الهاشمي الإدريسي، مازال مستمرا في الصمت إتجاه تكرار الأخطاء المهنية لقصاصات الوكالة، وإلى المستوى المتدني الذي أضحى يميز الوكالة الرسمية للمملكة.