مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف'' ﻿

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عملية بث مباشر ''اللايف'' في الفايسبوك, انتهت على نحو مأساوي في ولاية ''بنسلفانيا'' الأميركية بعدما خلفت ضحيتين.

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ذكرت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عملية بث مباشر "اللايف" في الفايسبوك, انتهت على نحو مأساوي في ولاية "بنسلفانيا" الأميركية بعدما خلفت ضحيتين.



وأشار ذات المصادر أن فتاة بالغة من العمر18 سنة , كانت و هي تسوق سيارتها تبث تسجيلا عبر هاتفها المتنقل على خدمة "فيسبوك لايف", قرب مدينة "توبيهانا" قبل أن يسمع صوتها و هي في الفيديو تسأل صديقتها التي تبلغ 17 سنة إن كانت تبث مباشرة على فيسبوك، إلا أن الوقت لم يسعف الأخيرة للإجابة.



وأظهر الفيديو، الذي حذف لاحقا، ضوءا داخل سيارة الفتاتين، بالتزامن مع سماع صوت صادر عن المكابح ، صادر على الأرجح عن مركبة أخرى.



وتبين أن سيارة الفتاتين تعرضتا لاصطدام من الخلف من قبل شاحنة ضخمة، حسب ما قالت الشرطة المحلية، التي أشارت إلى أن الحادث أسفر عن مصرعهما على الفور كما وثق "الفيسبوك".