 مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف | حوادث و حقوق

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

بعد زيارة بن كيران..شبيبة البيجيدي تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي | بوليتيك

بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من لاماب بسبب قصاصة حول رئيس حزب البيجون | بوليتيك

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون''

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

مصرع فتاتين في شريط مباشر على الفايسبوك لايف | دولي

مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف''

الدرك الملكي يحجز أطنانا من المخدرات بمدينة الراشيدية | حوادث و حقوق

الدرك الملكي يحجز أطنانا من المخدرات بمدينة الراشيدية

قمة القسوة ..حارس ليلي يعثر على رضيعة بقفة للخضر | حوادث و حقوق

قمة القسوة ..حارس ليلي يعثر على رضيعة بقفة للخضر

مثير وبالصور..هاذ الشي كثر: العثور على سحر خطير لزوجين داخل مقبرة بطنجة | حوادث و حقوق

مثير وبالصور..هاذ الشي كثر: العثور على سحر خطير لزوجين داخل مقبرة بطنجة

بعد كورنيش عين الدياب، الدار البيضاء تلبس ثوب الإصلاح الكامل وها بشحال | مجتمع

بعد كورنيش عين الدياب، الدار البيضاء تلبس ثوب الإصلاح الكامل وها بشحال

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف''

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 23:11 مصرع فتاتين في شريط مباشر على الفايسبوك لايف | دولي
مصرع فتاتين في شريط مباشر على ''الفايسبوك لايف''
ذكرت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عملية بث مباشر ''اللايف'' في الفايسبوك, انتهت على نحو مأساوي في ولاية ''بنسلفانيا'' الأميركية بعدما خلفت ضحيتين.

شوف تيفي

ذكرت وسائل إعلامية أمريكية اليوم الأحد أن عملية بث مباشر "اللايف" في الفايسبوك, انتهت على نحو مأساوي في ولاية "بنسلفانيا" الأميركية بعدما خلفت ضحيتين.

وأشار ذات المصادر أن فتاة بالغة من العمر18 سنة , كانت و هي تسوق سيارتها تبث تسجيلا عبر هاتفها المتنقل على خدمة "فيسبوك لايف", قرب مدينة "توبيهانا" قبل أن يسمع صوتها و هي في الفيديو تسأل صديقتها التي تبلغ 17 سنة إن كانت تبث مباشرة على فيسبوك، إلا أن الوقت لم يسعف الأخيرة للإجابة.

وأظهر الفيديو، الذي حذف لاحقا، ضوءا داخل سيارة الفتاتين، بالتزامن مع سماع صوت صادر عن المكابح ، صادر على الأرجح عن مركبة أخرى.

وتبين أن سيارة الفتاتين تعرضتا لاصطدام من الخلف من قبل شاحنة ضخمة، حسب ما قالت الشرطة المحلية، التي أشارت إلى أن الحادث أسفر عن مصرعهما على الفور كما وثق "الفيسبوك".

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

مصرع فتاتين في شريط مباشر على الفايسبوك لايف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية | دولي

بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية

عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل

عاجل وبالفيديو.. انفجار في كنسية بمصر..وهذا عدد القتلى | دولي

عاجل وبالفيديو.. انفجار في كنسية بمصر..وهذا عدد القتلى

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم : 12 دجنبر 2016 | الطقس
منذ 45 ثانية

أحوال الطقس ليوم : 12 دجنبر 2016

التسجيل الكامل - الملك محمد السادس يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني 2016 | قنوات أخرى

التسجيل الكامل - الملك محمد السادس يحيي ذكرى المولد النبوي الشريف بمسجد الحسن الثاني 2016

شوف الصحافة : التامك يطلق مخططا لهدم أكبر السجون بالمغرب | شوف الصحافة

شوف الصحافة : التامك يطلق مخططا لهدم أكبر السجون بالمغرب

خبر اليوم.. عائلات ضحايا فاجعة اكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان | خبر اليوم

خبر اليوم.. عائلات ضحايا فاجعة اكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف | حوادث و حقوق
منذ 20 دقيقة

صادم و بالصورة.. شوفو شحال ديال السحر و الشعودة لقاو في ليلة المولد النبوي الشريف

بعد زيارة بن كيران..شبيبة البيجيدي تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار الديموقراطي | بوليتيك

بعد زيارة بن كيران..شبيبة ''البيجيدي'' تدعو للتسجيل في اللوائح الإنتخابية لتحصين الخيار

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من لاماب بسبب قصاصة حول رئيس حزب البيجون | بوليتيك

بالصورة..حزب أخنوش غاضب من ''لاماب'' بسبب قصاصة حول ''رئيس حزب البيجون''

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف | بوليتيك

الملك يترأس بمسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء حفلا دينيا إحياء لليلة المولد النبوي الشريف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.