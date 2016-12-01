قمة القسوة ..حارس ليلي يعثر على رضيعة بقفة للخضر ﻿

عثر حارس ليلي، قبل يومين، على رضيعة متخلى عنها موضوعة داخل قفة أمام دار الولادة بدوار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح.

شوف تيفي

عثر حارس ليلي، قبل يومين، على رضيعة متخلى عنها موضوعة داخل قفة أمام دار الولادة بدوار ولد زيدوح إقليم الفقيه بن صالح.

ووفق ما توصلت به شوف تيفي من مصادر محلية فإن الحارس الليلي ربط الاتصال برجال الدرك الملكي، الذين حلوا بعين المكان وعاينوا الرضيعة التي كادت تموت من شدة البرد القارس.

وجرى فتح تحقيق في الواقعة من أجل تحديد هوية الأم التي تخلت عن رضيعتها من طرف السلطات المحلية والوقوف على هذا الفعل الغير الأخلاقي الذي هز المنطقة.