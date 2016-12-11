مثير وبالصور..هاذ الشي كثر: العثور على سحر خطير لزوجين داخل مقبرة بطنجة ﻿

"شوف تيفي"
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، صورا لزوجين بهما طلاسم سحرية، تم العثور عليها مدفونة داخل مقبرة المجاهدين بمدينة طنجة.
وحسب متداولي هذه الصور، فإنها تتكون من طلاسم كتبت عليها أشياء غريبة بهدف إلى استهداف الزوجين للإصابة بالمرض والعقم، وبأن يكون مصير حياتهما الزوجية هو الفراق والطلاق، بالإضافة إلى قفل وأوراق صغيرة بها كلمات غير مفهومة.
تجدر الإشارة إلى أنه في الآونة الأخيرة، تكاثرت عملية العثور على المئات من الطلاسم السحرية المدفونة بالعديد من المقابر بمختلف المدن المغربية.
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