بعد كورنيش عين الدياب، الدار البيضاء تلبس ثوب الإصلاح الكامل وها بشحال ﻿

من المنتظر أن تبدأ إصلاحات جذرية بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة، فبعد الميزانية التي رصدت لإعادة تهيئة الشريط الساحلي لعين الدياب والتي ستبدأ بداية السنة المقبلة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر

خاص: شوف تيفي

من المنتظر أن تبدأ إصلاحات جذرية بمدينة الدار البيضاء خلال الأيام المقبلة، فبعد الميزانية التي رصدت لإعادة تهيئة الشريط الساحلي لعين الدياب والتي ستبدأ بداية السنة المقبلة، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن إصلاحات كثيرة ستخضع لها المدينة وذلك بقيمة مالية كبيرة.

وستهم هذه الإصلاحات حسب المصدر ذاته والتي ستكلف 120 مليار سنتيم، كل من الطرق والأنفاق والرومبوانات بالإضافة إلى إعادة هيكلة الأحياء الهامشية، حيث ستستفيد منها شركة تهيئة الدار البيضاء والعمران وشركة الطرامواي كازا تراسبور.

وأضاف المصدر ذاته أن إعادة تهيئة الشريط الساحلي سيكلف 20 مليار سنتيم من نفس الميزانية، حيث مصدر التمويل كله قادم من وزارة الداخلية إلى مجلس عمالة الدار البيضاء.