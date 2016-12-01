مثير.. بعد اعتقاله: الإيطالية فريسون تعلن انفصالها عن سعد المجرد وتتعاون مع مطرب مغربي..وهذه هي التفاصيل ﻿

بعد انفصالها عن سعد المجرد..لورا فريسون تتعاون مع مطرب مغربي جديد، هكذا عنون موقع ''صدى البلد'' المصري، التصريح الذي خصتهم به الإيطالية أمس السبت.

"شوف تيفي"بعد انفصالها عن سعد المجرد..لورا فريسون تتعاون مع مطرب مغربي جديد، هكذا عنون موقع "صدى البلد" المصري، بعد التصريح الذي خصتهم بهم الإيطالية أمس السبت.

وأوضع الموقع المصري أن الايطالية لورا فريسون، كشفت عن تفاصيل جديدة لأول تجربة لها في عالم الغناء، إذ بدأت في تسجيل أول أغنية لها منذ يومين.

وقالت لورا فريسون في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إنها ستتعاون في هذا الكليب مع نجم مغربي آخر، لن تفصح عن اسمه قبل يناير المقبل، مشيرة إلى أنها سوف تقوم بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، في عدة مدن حول العالم،موضحة بأن أغنيتها تناسب أغاني "الديسكو"، وتشمل اللغة الايطالية والانجليزية والعربية والمغربية.

وختم الموقع بالإشارة إلى أن الإيطالية لورا فريسون كانت قد ارتبطت بقصة حب مع المطرب المغربي سعد لمجرد، لكنها انفصلت عنه مؤخرًا بسبب تركيزها على عملها فقط..دون أن تدخل في تفاصيل أخرى، خاصة قضية اعتقاله بتهمة الاغتصاب .