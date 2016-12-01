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هدم سجن عكاشة الذي يحتوي على 9 آلاف سجين..وها فين غادي يكون الحبس الجديد

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 22:07 هدم سجن عكاشة الذي يحتوي على 9 آلاف سجين..وها فين غادي يكون الحبس الجديد | بوليتيك
هدم سجن عكاشة الذي يحتوي على 9 آلاف سجين..وها فين غادي يكون الحبس الجديد
من المنتظر أن تقوم مندوبية السجون بوضع مخطط شامل لهدم أكبر السجون المعروفة كالمركب السجني عكاشة وسجن عين البرجة بالدار البيضاء وسجن العادر بالجديدة وبولمهارز بفاس وسجون أخرى تحتل مواقع مهمة بعدد

"شوف تيفي"

من المنتظر أن تقوم مندوبية السجون بوضع مخطط شامل لهدم أكبر السجون المعروفة كالمركب السجني عكاشة وسجن عين البرجة بالدار البيضاء وسجن العادر بالجديدة وبولمهارز بفاس وسجون أخرى تحتل مواقع مهمة بعدد من مراكز المدن،وذلك حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر غدا الاثنين.

وأضافت اليومية استنادا لمصدرها إن الاستراتيجية الجديدة لمندوبية السجون تقضي ببناء سجون صغيرة متفرقة عوض تجميع عدد كبير من السجناء في سجن واحد، كحالة سجن عكاشة والذي يقبع وراء قضبانه أزيد من 9 آلاف سجين أغلبهن رهن الاعتقال الاحتياطي.

وأوضحت اليومية بأن المندوبية اقتنت أزيد من 25 هكتارا بمنطقة النواصر ستعد لبناء سجن بمواصفات عالمية يمكن التحكم فيه في السجناء وتطبيق المقاربة الأمنية، في إطار تنفيذ توصيات أممية تطالب ببناء مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات تحترم الكرامة الإنسانية.

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