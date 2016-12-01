عاجل: حادثة سير خطيرة في مدخل مدينة مكناس وهذا هو عدد الضحايا ﻿

عرف مدخل مدينة مكناس قبل قليل حادثة سير خطيرة، حيث اصطدمت سيارتين، أدت إلى ارتطام ثلاث سيارات أخرى كانت تسير على الممر نفسه.

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عرف مدخل مدينة مكناس قبل قليل حادثة سير خطيرة، حيث اصطدمت سيارتين، أدت إلى ارتطام ثلاث سيارات أخرى كانت تسير على الممر نفسه.

وعلى إثر هذه الحادثة، علم من مصدر مطلع أن شخصا كان يزاول مهنة المحاماة بهيئة وجدة لقي حتفه، بينما مرافقته أصيبت بجروح بليغة، في حين نقلت الأخيرة رفقة خمسة جرحى آخرين إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية.