عاجل: هذا هو جديد سعد المجرد من قلب زنزانته ليلة عيد المولد النبوي الشريف .. ﻿

في جديد الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بفرنسا، أكد مصدر ''شوف تيفي'' القريب من قضيته بأن الفنان المغربي في حالة صحية ونفسية جيدة بالرغم من استمرار حبسه.

"شوف تيفي"

في جديد الفنان المغربي سعد المجرد المعتقل بفرنسا، أكد مصدر "شوف تيفي" القريب من قضيته بأن الفنان المغربي في حالة صحية ونفسية جيدة بالرغم من استمرار حبسه.

وأوضح المصدر ذاته بأن سعد المجرد، يأمل في أن تتمكن هيئة المحامين المكلفة بالدفاع عنه في الوصول إلى حقيقة المؤامرة التي تعرض لها خلال الأسبوع القادم، حتى يتمكن من معانقة الحرية بعد أكثر من شهر على اعتقاله ووضعه بسجن "فلوري" عقب اتهام فتاة فرنسية له تدعى "لورا بريول" باغتصابها.

وأكد المصدر ذاته بأن "المعلم" من المنتظر أن يحظى بزيارة، يوم غد الاثنين الذي يصادف ذكرى المولد النبوي الشريف ، من طرف والديه البشير عبدو ونزهة الركراكي اللذين يزورانه بشكل أسبوعي من أجل الاطمئنان على صحته ونفسيته وتشجيعه على التحمل.

وكانت "شوف تيفي" قد كشفت سابقا عن ما يقوم به المجرد بسجن "فلوري"،حيث يقضي معظم وقته داخل زنزانته الانفرادية.