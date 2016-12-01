استنفار بالقناة الثانية بعد تعرض طاقمها لحادثة سير عشية اليوم مباشرة بعد عودتهم من المهرجان الدولي للفيلم بمراكش ﻿

يتابع مسؤولي القناة الثانية دوزيم عن كثب الحالة الصحية للطاقم التلفزي الذي تعرض لحادثة سير زوال اليوم الأحد قريبا من مدينة سطات، بعد أن كان عائدا من مراكش بعد تغطيته لأحداث مهرجان مراكش الدولي

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يتابع مسؤولي القناة الثانية دوزيم عن كثب الحالة الصحية للطاقم التلفزي الذي تعرض لحادثة سير زوال اليوم الأحد قريبا من مدينة سطات، بعد أن كان عائدا من مراكش بعد تغطيته لأحداث مهرجان مراكش الدولي للفيلم.

وكشف مصدر من داخل القناة الثانية أن الطاقم التلفزي وحسب المعلومات الأولية، قد اصطمت السيارة التي كانت تقلهم بأخرى قادمة في المنحى الآخر من الطريق، حيث أصيب جلهم بجروح متفاوتة الخطورة، لكنها لا تدعو إلى القلق حسب المصدر.

وأضاف المصدر ذاته أن سيارة القناة كانت تقل أربعة أشخاص من موظفي القناة، والذين كانوا في مهمة صحفية في مراكش.

جدير بالذكر أن نهاية الأسبوع عرفت وقوع بعض حوادث السير، حيث مازالت الطريق تخلف الكثير من الضحايا يوميا، رغم كل الجهود التحسيسية التي ترمي للتحذير من الطريق.