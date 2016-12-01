الملك محمد السادس يبعث برقيات تهاني إلى قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ﻿

بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بعث الملك محمد السادس ، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنياته لهم بدوام الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم

"شوف تيفي"+"و م ع"

بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بعث الملك محمد السادس ، برقيات تهاني وتبريك إلى أشقائه ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها متمنياته لهم بدوام الصحة والعافية والهناء، ولشعوبهم الشقيقة بتحقيق ما تصبو إليه من اطراد التقدم والرخاء.

وأكد الملك،أن هذه الذكرى المباركة "تستحثنا على استحضار ما تحفل به السيرة النبوية العطرة من عبر وقيم إنسانية سامية ينبغي أن تظل نبراسا لأمتنا، ومنهجا لتعزيز التعاون والتآزر بين شعوبها، بما يسهم في تحقيق تطلعاتها إلى الرفعة والازدهار، في ظل الأمن والسلم والاستقرار، ويجنبها كل أشكال التنازع والتفرقة والتطرف والانغلاق".

وختم الملك رسائله إلى قادة الدول الإسلامية بالتضرع إلى الله تعالى أن "يلهمنا السداد والرشاد لتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من وحدة وتكامل، وعيش في كنف الوسطية والاعتدال، والتضامن والإخاء، تجسيدا لقيم الإسلام السمحة ولسيرة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام".