الدرك الملكي يحجز أطنانا من المخدرات بمدينة الراشيدية ﻿

كشف مصدر خاص ''لشوف تيفي'' عن حجز دورية لسرية الدرك الملكي اليوم الأحد بمنطقة ''مرزوكة'' سيارتين تحملا أطنانا من المخدرات.

شوف تيفي



كشف مصدر خاص "لشوف تيفي" عن حجز دورية لسرية الدرك الملكي اليوم الأحد بمنطقة "مرزوكة" سيارتين تحملا أطنانا من المخدرات.



وأفادت ذات المصادر، أن سرية الدرك الملكي "لمرزوكة" التابعة لقيادة "سيدي علي" بدائرة الريصاني بإقليم الراشيدية، تمكنت من حجز سيارتين بلوحات ترقيمية مفبركة، تحملان حوالي 3 أطنان من مخدر الشيرا، كانت في طريقها إلى بعض المروجين بالمناطق الشرقية والجنوبية.



وحسب ذات المصادر، فالسيارتين ثم رصدهما في وقت مبكر من صبيحة اليوم، بمنطقة "بوحيدة" القريبة من الحدود الشرقية، من طرف وحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية المرابطة على الحدود مع الجارة الجزائر.



وقالت ذات المصادر، أن سائقي السيارتين لاذا بالفرار بمجرد توقيف السيارتين من طرف الدرك الملكي، فيما الأبحاث مازالت مستمرة لفك لغز الصيد الثمين لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذه الكمية التي وصفت "بالكبيرة" فيما يرفض مسؤولين محليين التعليق على الخبر برمته إلى حين الإنتهاء من جمع المعلومات والتحقيق من المعطيات.