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خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عطر يوجد بالأسواق المغربية يقتل أصحابه بعد أربعة أيام من استخدامه+تفاصيل صادمة

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 20:51 خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عطر يوجد بالأسواق المغربية يقتل أصحابه بعد أربعة أيام من استخدامه+تفاصيل صادمة | حوادث و حقوق
خطير وبالفيديو..حضيو راسكم: عطر يوجد بالأسواق المغربية يقتل أصحابه بعد أربعة أيام من استخدامه+تفاصيل صادمة
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها الفايسبوك والواتساب، اليوم الأحد، بالمغرب، تحذيرا مهما ومثيرا للجدل، يفيد بوجود عطر خطير، يتم بيعه في أسواق العديد من الدول العربية مثل المغرب والعراق

"شوف تيفي"

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها الفايسبوك والواتساب، اليوم الأحد، بالمغرب، تحذيرا مهما ومثيرا للجدل، يفيد بوجود عطر خطير، يتم بيعه في أسواق العديد من الدول العربية مثل المغرب والعراق والإمارات، ويتعلق الأمر بعطر يحمل اسم " LOVELY".

وفي هذا الإطار، كشف برنامج حديث المدينة الذي يبث على قناة "الشارقة" العراقية، عن وجود تحذير يؤكد بأن العطر المذكور مسموم ويتسبب في موت مستعمليه بعد 3 أو 4 أيام من استخدامه.

وأوضحت القناة بأن هناك منشورا صادرا عن وزارة الصحة العراقية، يؤكد بأن العطر المذكور مسموم، ويشكل خطرا على حياة مستخدميه ويكون أثره الموت المفاجئ.

وفي تفاعلهم مع هذا الخبر، ظهرت العديد من الفيديوهات على اليوتوب، أكد أصحابها بأن هذا العطر الخطير منتشر في العديد من الأسواق بالعالم ومن بينها المغرب وبعض الدول العربية..ولحد الساعة لم يصدر أي بلاغ من السلطات المختصة بالمغرب يؤكد أو ينفي هذا المعطى.

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