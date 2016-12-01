عاجل.. هذا ما قام به الملك محمد السادس بالبيضاء في هذه اللحظات ﻿

مر الموكب الملكي قبل قليل، من شارع إبراهيم الروداني بالبيضاء، متجها صوب المسجد الحسن الثاني الذي سيترأس به الملك محمد السادس إحياء ذكرى المولد النبوي.

"شوف تيفي"

مر الموكب الملكي قبل قليل، من شارع إبراهيم الروداني بالبيضاء، متجها صوب المسجد الحسن الثاني الذي سيترأس به الملك محمد السادس إحياء ذكرى المولد النبوي.

ورصدت "شوف تيفي" لحظة مرور الموكب الملكي من الشارع المذكور، حيث وقفت على الفرحة الكبيرة للمواطنين الذين كانوا بعين المكان .

وتجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، اعتاد إحياء ذكرى المولد النبوي في أجواء روحانية ودينية رائعة بعدد من مساجد المملكة بمختلف المدن المغربية .