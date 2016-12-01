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شاروخان بالمغرب لتصوير أغنية فيلمه الجديد Raees

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 20:16 شاروخان بالمغرب لتصوير أغنية فيلمه الجديد Raees | ثقافة و فنون
شاروخان بالمغرب لتصوير أغنية فيلمه الجديد Raees
يستعد النجم البوليودي شاروخان للحضور إلى المغرب من أجل تصوير إحدى أغاني فيلمه الجديد رئيس Raees، وذلك حسب ما نشرته مجموعة من المنابر الهندية. ووفقا لذات المصدر، فإن شاروخان سيحل بالمغرب رفقة النجمة

شوف تيفي

يستعد النجم البوليودي شاروخان للحضور إلى المغرب من أجل تصوير إحدى أغاني فيلمه الجديد رئيس Raees، وذلك حسب ما نشرته مجموعة من المنابر الهندية. ووفقا لذات المصدر، فإن شاروخان سيحل بالمغرب رفقة النجمة الباكستانية ماهرة خان، وهي النجمة التي تشاركه بطولة الفيلم، وذلك بعد أن يقوما بتصوير بعض المشاهد المتبقية من الفيلم بدبي، ليكون هذا الأخير جاهزا للعرض في الـ25 من شهر يناير المقبل. وأفادت مصادر مقربة من الطاقم، أن الفيلم سيتضمن أغنيتين، الأولى سيتم تصوير مشاهدها إما بالإمارات وبالضبط بأبوظبي أو في البحرين، فيما سيتم تصوير مشاهد الأغنية الثانية بالمغرب، مشيرة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من النجوم من بينهم الهندي نواز الدين صديقي، وتدور أحداثه حول شخصية رئيس عصابة وهو النجم شاروخان. يشار إلى أن المغرب قد كان مسرحا لتصوير العديد من الافلام الهندية، كان أخرها فيلم “Jagga Jasoos”، للنجمين كاترينا كيف ورانبير كابور، والذي تم تصويره شهر فبراير الماضي، إلى جانب فيلم “Agent Vinod” للثنائي سيف علي خان وزوجته كارينا كابور.

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شاروخان بالمغرب لتصوير أغنية فيلمه الجديد Raees

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