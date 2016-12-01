مصرع طفل واصابة زميليه بعد سقوط حائط أثناء مقابلة في كرة القدم بمراكش ﻿

علمت شوف تيفي من مصادر محلية أن طفلا لقي مصرعه بينما أصيب زميليه بجروح خطيرة استدعت نقلهما على وجه السرعة الى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، بعدما انهار عليهم حائط أثناء لعبهم

شوف تيفي

علمت شوف تيفي من مصادر محلية أن طفلا لقي مصرعه بينما أصيب زميليه بجروح خطيرة استدعت نقلهما على وجه السرعة الى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، بعدما انهار عليهم حائط أثناء لعبهم مباراة كرة القدم بدوار "ثلاث إنوال" التابع لجماعة لالة تكركوست.

وتم نقل جثة الطفل الهالك إلى مستودع الأموات بمراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بناءً على أوامر النيابة العامة فيما تم نقل الطفلين الآخريين الى قسم المستعجلات بمراكش.

كما تقول المعلومات أن عناصر الدرك الملكي قد فتحت تحقيقا من أجل التوصل الى الظروف والملابسات التي ميزت ظروف وقوع الفاجعة التي خلفت ألما وصدمة شديدين في نفوس ساكنة الدوار.