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''ما تقيش مستوصفي'' تخرج ساكنة أحد الأحياء بمراكش

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 19:36 ما تقيش مستوصفي تخرج ساكنة أحد الأحياء بمراكش | حوادث و حقوق
''ما تقيش مستوصفي'' تخرج ساكنة أحد الأحياء بمراكش
احتج صباح اليوم، الأحد 11 دجنبر 2016 ، عدد من المواطنات والمواطنين بحي بوعكاز بمدينة مراكش، وهم يحملون أعلاما وطنية وصورا للملك، في وقفة هي الثانية من نوعها ، معبرين عن رفضهم لبناء سوق ببقعة تم

شوف تيفي

احتج صباح اليوم، الأحد 11 دجنبر 2016 ، عدد من المواطنات والمواطنين بحي بوعكاز بمدينة مراكش، وهم يحملون أعلاما وطنية وصورا للملك، في وقفة هي الثانية من نوعها ، معبرين عن رفضهم لبناء سوق ببقعة تم تخصيصها لبناء مستوصف، حسب التهيئة العمرانية والتصميم الذي اقتنوا منازلهم لأجله من قبل ، الوقفة الاحتجاجية التي جاءت بعدما استنفذوا كل السبل الحبية ودقوا جميع أبواب المسؤولين من خلال العديد من العرائض والشكايات التي تم وضعها لدى ولاية الجهة ولدى المسؤولين واكبتها مراسلات وعرئض لجمعيات المجتمع المدني .

"ما تقيش مستوصفي" هو الشعار المركزي الذي غلب على الوقفة وكتب على لافتات بسيطة وصغيرة رفعته نساء وشيوخ ورجال وكلهم رغبة في أن يستجيب المسؤولون لصرختهم وألا تذهب أدراج الرياح.

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ما تقيش مستوصفي تخرج ساكنة أحد الأحياء بمراكش

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