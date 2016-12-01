عاجل: العفو الملكي لفائدة 605 أشخاص بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف ﻿

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 605

"شوف تيفي"

أصدر الملك محمد السادس، بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 605 أشخاص.

وأوضح بلاغ لوزارة العدل والحريات بأنه وبمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1438 هجرية 2016 ميلادية، أصدر الملك أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 605 أشخاص وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حال اعتقال وعددهم 465 سجينا موزعين على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية أو السجنية لفائدة خمسة سجناء

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 448 سجينا

- تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 12سجينا

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 140 شخصا موزعين على النحو التالي :

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة : 23 شخصا

- العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 06 أشخاص

- العفو من الغرامة لفائدة : 105 أشخاص

المجموع العام :605