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عاجل.. البوليس دخل لحمام شعبي في كازا..وها شنو وقع+تفاصيل مثيرة

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 19:13 عاجل.. البوليس دخل لحمام شعبي في كازا..وها شنو وقع+تفاصيل مثيرة | حوادث و حقوق
عاجل.. البوليس دخل لحمام شعبي في كازا..وها شنو وقع+تفاصيل مثيرة
علمت ''شوف تيفي'' بأن المصالح الأمنية، قامت قبل قليل، باعتقال قاصر من داخل حمام شعبي، يتواجد على مستوى بلوك رقم 3 بحي السلامة 1 بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" بأن المصالح الأمنية، قامت قبل قليل، باعتقال قاصر من داخل حمام شعبي، يتواجد على مستوى بلوك رقم 3 بحي السلامة 1 بمدينة الدار البيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المعني بالأمر، أراد الاستحمام داخل الحمام بالمجان وهو الأمر الذي رفضه صاحب الحمام ودخل معه في نقاش حاد كاد أن يتحول لتبادل للضرب بينهما.


وأضاف المصدر ذاته بأن صاحب الحمام، سارع إلى إبلاغ الشرطة، التي قامت باعتقال القاصر، التي تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوفتيفي المصالح الأمنية الشرطة مدينة الدار البيضاء الحمام الحراسة النظرية

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