صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه'' ﻿

تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، صور شاب يحمل سيفين، وهو الأمر الذي أثار رعب وهلع جميع من تفاعلوا معها أو قاموا بالتعليق عليها.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من الصفحات الفايسبوكية، صور شاب يحمل سيفين، وهو الأمر الذي أثار رعب وهلع جميع من تفاعلوا معها أو قاموا بالتعليق عليها.



وأطلق النشطاء في تفاعلهم مع هذه الصورة حملة فايسبوكية جديدة تحت عنوان "هاهو شدوه"، والتي طالبوا من خلالها جميع المغاربة في جميع المدن المغربية بالتفاعل ونشر صور جميع المجرمين الموجودين في أحيائهم، وذلك لفضحهم حتى تتمكن المصالح الأمنية من اعتقالهم.



وعلاقة بالموضوع، فقد طالب كذلك نشطاء آخرون، بنشر فيديوهات توثق لحظة قيام المشرملين بتنفيذ عملياتهم الإجرامية حتى يتم اعتقالهم وحتى تقتص العدالة منهم.