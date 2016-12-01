الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين ﻿

بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى فخامة السيد محمد بهاري رئيس جمهـورية نيجيريا الفيدرالية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته لبلاده.

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بعث الملك محمد السادس، برقية شكر وامتنان إلى فخامة السيد محمد بهاري رئيس جمهـورية نيجيريا الفيدرالية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها جلالته لبلاده.



وجاء في هذه البرقية "يطيب لي، في ختام الزيارة التي سعدت بالقيام بها إلى جمهورية نيجيريا الفيدرالية، أن أعرب لفخامتكم عن أحر تشكراتي لما لقيته والوفد المرافق لي، من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، خلال مقامنا ببلدكم الكبير".



وأشاد الملك، بهذه المناسبة، بالنتائج الإيجابية التي أثمرتها هذه الزيارة، معبرا عن ثقته بأن الاتفاقيات الاستراتيجية التي تم توقيعها، وخاصة تلك المتعلقة بالمشروع الكبير لإنجاز أنبوب الغاز بين البلدين عبر دول غرب إفريقيا، وتلك التي تهم إقامة مركب كبير لإنتاج الأسمدة بنيجيريا، ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية، وستفتح آفاقا أوسع لتعزيز التعاون والاندماج الاقتصادي في المنطقة.



كما أعرب الملك للرئيس النيجيري عن بالغ ارتياحه للمباحثات التي أجرياها، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولاسيما في ما يتعلق بالتحديات التنموية والأمنية التي تواجه القارة الإفريقية.



وفي نفس السياق، أكد الملك لفخامة الرئيس النيجيري حرص جلالته القوي على مواصلة العمل سويا معه، من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تستجيب لتطلعات الشعبين الشقيقين إلى المزيد من التعاون والتضامن، ومد جسور التواصل والتفاهم بينهما، وتساهم في النهوض بالتنمية وتوطيد الأمن والاستقرار في مختلف مناطق القارة.