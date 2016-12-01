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صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 18:05 صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك
صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''
في خطوة مفاجئة وتنذر بعواقب وخيمة، كشفت مواقع مقربة من الجبهة الإنفصالية والجارة موريتانيا أن البوليساريو ستقيم نقطة حدودية بين المغرب وموريتانيا بموافقة نظام نواكشوط.

شوف تيفي

في خطوة مفاجئة وتنذر بعواقب وخيمة، كشفت مواقع مقربة من الجبهة الإنفصالية والجارة موريتانيا أن البوليساريو ستقيم نقطة حدودية بين المغرب وموريتانيا بموافقة نظام نواكشوط.

وحسب ذات المصادر، فإن قياديين بالبوليساريو وبتنسيق مع نظام "محمود ولد عبد العزيز" وضعوا اللمسات الأخيرة، لمراكز المراقبة بالمعبر الحدودي الكركرات بين المغرب وموريتانيا، استعدادا لاعلان تمركزها بالمركز الحدودي، و فرض وجود أختامها على جوازات السفر، الخاصة بجميع العابرين للجارة الجنوبية الموريتانية.

هذا و أكدت “النانة لبات الرشيد ” القيادية بجبهة البوليساريو في تدوينة خاصة لها بموقع التواصل الاجتماعي، على فرض البوليساريو تصاريح خاصة بها على الجميع، للعبور من المنفذ الحدودي الكركرات صوب موريتانيا ، و هو إجراء ادراي يعكس “سيادتها على المنطقة ” حسب ما ورد في التدوينة، حسب موقع "الصحراء زوووم".

من جهة ثانية، قالت مصادر خاصة، أن الأخبار الرائجة هي بإيعاز من جهات موريتانية وجزائرية تهدف لجس نبض المغرب، خاصة بعد إختراق المغرب للدول الإفريقية التي كانت الجزائر تعتبرها محسومة لصالحها، وهو ماكذبته الإحتفالات الرسمية والغير مسبوقة للشعوب التي زارها الملك محمد السادس مؤخرا.

وأضافت ذات المصادر، أن ما تقوم به جبهة البوليساريو وحلفائها، هو فقط مناورات و إستفزازات أو مايطلق عليه "بشطحات الديك المذبوح".

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