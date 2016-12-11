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مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 17:14 مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي
مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور
تداولت بعض المواقع المصرية، قبل قليل، مجموعة من الصور، ترصد لحظة الاعتداء على لميس الحديدي مباشرة بعد وصولها إلى الكنيسة التي شهدت صباح اليوم انفجارا.

"شوف تيفي"

تداولت بعض المواقع المصرية، قبل قليل، مجموعة من الصور، ترصد لحظة الاعتداء على لميس الحديدي مباشرة بعد وصولها إلى الكنيسة التي شهدت صباح اليوم انفجارا.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن بعض الأشخاص، قاموا بمنع لميس الحديدي التي تعتبر من أشهر الوجوه الإعلامية بمصر، من الدخول إلى الكنيسة، حينما كانت تحاول القيام بتغطية إعلامية بالإضافة إلى تقديم واجب العزاء.

تجدر الإشارة إلى أن انفجارًا استهدف الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية بمصر، أسفر عن مقتل أكثر من 30 شخص، وإصابة49 آخرين.

مصر

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المغرب شوف تيفي لميس الحديدي الكنيسة انفجار مصر

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