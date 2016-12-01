 يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ها هو شدوه | حوادث و حقوق

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه''

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل | بوليتيك

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب | بوليتيك

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة | مجتمع

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 16:55 يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل
اهتزت منطقة الدراركة، ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلتها زوجة، قامت بشرملة زوجها بواسطة مطرقة حديدية.

"شوف تيفي"

اهتزت منطقة الدراركة، ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلتها زوجة، قامت بشرملة زوجها بواسطة مطرقة حديدية.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذه الجريمة فإن الزوجة التي كانت في حالة غير طبيعية، في نقاش حاد مع الزوج، لتتطور الأمور حيث وجهت له ضربة بواسطة مطرقة حديدية على مستوى الرأس، ليسقط مكانه غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الزوج بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لتقلي العلاجات الضرورية، قبل أن يقوم بتقديم شهادة طبية إلى مصالح الدرك الملكي، طالب من خلاله باعتقال زوجته وحماية أبنائه خوفا من تعرضهم للأذى على يدي زوجته نتيجة الحالة الهستيرية التي أصبحت تنتابها في الآونة الأخيرة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدرك الملكي الحسن الثاني المستشفى الجهوي العلاجات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ها هو شدوه | حوادث و حقوق

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه''

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل

شوفو شحال ديال القرقوبي والحشيش لقاو في الرباط | حوادث و حقوق

شوفو شحال ديال القرقوبي والحشيش لقاو في الرباط

بالصور.. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعية تنسيقية عائلات ضحايا أكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان | حوادث و حقوق

بالصور.. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعية تنسيقية عائلات ضحايا أكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يصدر عفوه على 605 سجينا بمناسبة عيد المولد النبوي وهؤلاء هم المستفيدون | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

الملك محمد السادس يصدر عفوه على 605 سجينا بمناسبة عيد المولد النبوي وهؤلاء هم المستفيدون

بالفيديو.. المصريين شدو ريهام سعيد في الشارع سلخوها وها كيفاش هربات | قنوات أخرى

بالفيديو.. المصريين شدو ريهام سعيد في الشارع سلخوها وها كيفاش هربات

مواطن مغربي غيور يثور في الوقفة التضامنية مع ضحايا اكديم ايزيك..ماشي هي هادي الوطنية | بــووز

مواطن مغربي غيور يثور في الوقفة التضامنية مع ضحايا اكديم ايزيك..ماشي هي هادي الوطنية

بالفيديو.. صرخة عمة أحد شهداء اكديم إيزيك..بغينا أقصى العقوبات للمتورطين | بــووز

بالفيديو.. صرخة عمة أحد شهداء اكديم إيزيك..بغينا أقصى العقوبات للمتورطين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ها هو شدوه | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه''

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.