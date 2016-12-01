يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل ﻿

اهتزت منطقة الدراركة، ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلتها زوجة، قامت بشرملة زوجها بواسطة مطرقة حديدية.

"شوف تيفي"



اهتزت منطقة الدراركة، ليلة السبت-الأحد، على وقع جريمة مروعة، بطلتها زوجة، قامت بشرملة زوجها بواسطة مطرقة حديدية.



وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" بخصوص هذه الجريمة فإن الزوجة التي كانت في حالة غير طبيعية، في نقاش حاد مع الزوج، لتتطور الأمور حيث وجهت له ضربة بواسطة مطرقة حديدية على مستوى الرأس، ليسقط مكانه غارقا في بحر من الدماء.

وأوضح المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل الزوج بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، لتقلي العلاجات الضرورية، قبل أن يقوم بتقديم شهادة طبية إلى مصالح الدرك الملكي، طالب من خلاله باعتقال زوجته وحماية أبنائه خوفا من تعرضهم للأذى على يدي زوجته نتيجة الحالة الهستيرية التي أصبحت تنتابها في الآونة الأخيرة.



