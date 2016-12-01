 خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ها هو شدوه | حوادث و حقوق

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه''

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة: زوجة تشرمل زوجها بواسطة مطرقة ضواحي أكادير..وهذه هي التفاصيل

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل | بوليتيك

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب | بوليتيك

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة | مجتمع

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 16:33 خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب | بوليتيك
خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب
بدأت هذه الأيام المناظرات العمومية لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلفا للرئيسة الحالية نكوسازانا دلاميني زوما التي من المنتظر أن يعوضها أحدهم يناير المقبل، وكانت هذه المناظرة الاولى التي

شوف تيفي

بدأت هذه الأيام المناظرات العمومية لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلفا للرئيسة الحالية نكوسازانا دلاميني زوما التي من المنتظر أن يعوضها أحدهم يناير المقبل، وكانت هذه المناظرة الاولى التي عقدت بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي التابع للإتحاد الإفريقي وأعضاء لجنة الممثلين الدائمين ومفوضي الإتحاد.

وفي بلاغ رسمي أعلن الإتحاد الإفريقي أن التنافس الحالي يدور بين خمسة مرشحين بدل أربعة، وهي الأسماء التالية :

بيلونومي فينسون مويتي من بوتسوانا وأميمة محمد من كينيا فضلا عن عبدالله باتيلي من السنغال ثم أمبا ماكوي من غينيا الإستوائية وموسى فقي من تشاد.

ووفقا للبلاغ فإن المناظرة تروم الترويج كذلك للاتحاد الإفريقي، ومنح المرشحين فرصة للحديث إلى المواطنين الأفارقة وتقديم رؤيتهم من أجل تحقيق تصور الاتحاد الإفريقي المتمثل في صناعة قارة متكاملة ومزدهرة وسلمية.

من جهة أخرى يعتبر الخبر سارا للمغرب بالنظر إلى أن الرئيسة الحالية الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما تعادي الوحدة الترابية للمغرب وتدافع عن وهم الانفصال بدعم من أموال الجزائر، وقد تولت المنصب منذ سنة 2012 .

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل | بوليتيك

عاجل..مديرية الحموشي تخرج ببلاغ توضح فيه حقيقة تزوير شرطة بلقصيري لمحضر جريمة قتل

نقابة البيجيدي تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة | بوليتيك

نقابة ''البيجيدي'' تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الملك محمد السادس يصدر عفوه على 605 سجينا بمناسبة عيد المولد النبوي وهؤلاء هم المستفيدون | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

الملك محمد السادس يصدر عفوه على 605 سجينا بمناسبة عيد المولد النبوي وهؤلاء هم المستفيدون

بالفيديو.. المصريين شدو ريهام سعيد في الشارع سلخوها وها كيفاش هربات | قنوات أخرى

بالفيديو.. المصريين شدو ريهام سعيد في الشارع سلخوها وها كيفاش هربات

مواطن مغربي غيور يثور في الوقفة التضامنية مع ضحايا اكديم ايزيك..ماشي هي هادي الوطنية | بــووز

مواطن مغربي غيور يثور في الوقفة التضامنية مع ضحايا اكديم ايزيك..ماشي هي هادي الوطنية

بالفيديو.. صرخة عمة أحد شهداء اكديم إيزيك..بغينا أقصى العقوبات للمتورطين | بــووز

بالفيديو.. صرخة عمة أحد شهداء اكديم إيزيك..بغينا أقصى العقوبات للمتورطين

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ها هو شدوه | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

صورة مشرمل يحمل سيفا ترعب المغاربة ونشطاء يطلقون حملة فايسبوكية ''ها هو شدوه''

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين البلدين | بوليتيك

الملك محمد السادس يشكر رئيس نيجيريا على حفاوة الإستقبال ويشيد بتوقيع الإتفاقات الإستراتيجية بين

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب للبوليساريو | بوليتيك

صادم : موريتانيا تستعد لتسليم معابرها الحدودية مع المغرب ''للبوليساريو''

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور | دولي

مثير..أشهر إعلامية في مصر شدوها سلخوها مزيان في الشارع وها شنو وقع+صور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.