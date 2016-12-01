خبر سار للمغرب ..خمسة مرشحين لخلافة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي زوما التي تعادي المغرب ﻿

بدأت هذه الأيام المناظرات العمومية لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلفا للرئيسة الحالية نكوسازانا دلاميني زوما التي من المنتظر أن يعوضها أحدهم يناير المقبل، وكانت هذه المناظرة الاولى التي

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بدأت هذه الأيام المناظرات العمومية لمنصب رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي خلفا للرئيسة الحالية نكوسازانا دلاميني زوما التي من المنتظر أن يعوضها أحدهم يناير المقبل، وكانت هذه المناظرة الاولى التي عقدت بمقر الإتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا الجمعة، بحضور أعضاء المجلس التنفيذي التابع للإتحاد الإفريقي وأعضاء لجنة الممثلين الدائمين ومفوضي الإتحاد.

وفي بلاغ رسمي أعلن الإتحاد الإفريقي أن التنافس الحالي يدور بين خمسة مرشحين بدل أربعة، وهي الأسماء التالية :

بيلونومي فينسون مويتي من بوتسوانا وأميمة محمد من كينيا فضلا عن عبدالله باتيلي من السنغال ثم أمبا ماكوي من غينيا الإستوائية وموسى فقي من تشاد.

ووفقا للبلاغ فإن المناظرة تروم الترويج كذلك للاتحاد الإفريقي، ومنح المرشحين فرصة للحديث إلى المواطنين الأفارقة وتقديم رؤيتهم من أجل تحقيق تصور الاتحاد الإفريقي المتمثل في صناعة قارة متكاملة ومزدهرة وسلمية.

من جهة أخرى يعتبر الخبر سارا للمغرب بالنظر إلى أن الرئيسة الحالية الجنوب إفريقية نكوسازانا دلاميني زوما تعادي الوحدة الترابية للمغرب وتدافع عن وهم الانفصال بدعم من أموال الجزائر، وقد تولت المنصب منذ سنة 2012 .