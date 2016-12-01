عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل ﻿

شهدت الطريق السيار الرابط بين مدينة الجديدة وأحد ولا فرج على مستوى منطقة سانية المحارزة، اليوم الأحد، فاجعة طرقية، عقب تعرض سيارة خفيفة لحادثة سير خطيرة.

"شوفتيفي"



شهدت الطريق السيار الرابط بين مدينة الجديدة وأحد ولا فرج على مستوى منطقة سانية المحارزة، اليوم الأحد، فاجعة طرقية، عقب تعرض سيارة خفيفة لحادثة سير خطيرة.



وحسب مصدر " شوف تيفي" فإن سائق السيارة الخفيفة، فقد السيطرة عليها، ما تسبب في انقلابها للعديد من المرات، ما أسفر عن مقتل سيدة وجرح أربعة أشخاص آخرين كانوا على متنها.



وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل القتيلة والمصابين ما بين الحياة والموت إلى المستشفى الإقليمي لمدينة الجديدة.