 طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة | مجتمع

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة

نقابة البيجيدي تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة | بوليتيك

نقابة ''البيجيدي'' تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستنزف 8 مليارات سنتيم وسط إنتقادات لاذعة | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستنزف 8 مليارات سنتيم وسط إنتقادات لاذعة

بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية | دولي

بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب

عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل | دولي

عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل

شوفو شحال ديال القرقوبي والحشيش لقاو في الرباط | حوادث و حقوق

شوفو شحال ديال القرقوبي والحشيش لقاو في الرباط

بالصور.. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعية تنسيقية عائلات ضحايا أكديم ازيك في وقفة أمام البرلمان | حوادث و حقوق

بالصور.. بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: جمعية تنسيقية عائلات ضحايا أكديم ازيك في وقفة أمام

صورة سلفي جديدة للملك محمد السادس بنيجيريا تشعل الفايسبوك | بوليتيك

صورة سلفي جديدة للملك محمد السادس بنيجيريا تشعل الفايسبوك

عائلات ضحايا إكديم إيزيك ينصبون أنفسهم طرفا مدنيا أمام محكمة الإستئناف بعد اغتيال أبنائهم | حوادث و حقوق

عائلات ضحايا إكديم إيزيك ينصبون أنفسهم طرفا مدنيا أمام محكمة الإستئناف بعد اغتيال أبنائهم

مهرجان مراكش.. وسياسة الإقصاء الممنهج!

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 15:40 طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة | مجتمع
طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة
مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي بين البطل العالمي بدر هاري والهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع انسحابه بعد تعرضه لإصابة على مستوى يده اليمنى، وذلك بطريقة ساخرة بالإشارة إلى أن السبب

"شوف تيفي"

 مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي بين البطل العالمي بدر هاري والهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع انسحابه بعد تعرضه لإصابة على مستوى يده اليمنى، وذلك بطريقة ساخرة بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في هزيمة بدر هاري كانت هي قناة الرياضية و"القواسة" الذين شاهدوا الجولتين الأولى والثانية.

وكتب أحد النشطاء في تفاعلهم " وا بدر هاري معندو زهر نهار نقلاتو الرياضية خسر والسبب هو هاذ القناة وشي قواسة مجهدين"، في حين اختار آخرون التركيز على مواكبة القناة المذكورة لنزال بدر هاري التاريخي، موضحين بأن التعليق كان فاشلا ولم يكن بمستوى الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن بدر هاري، أكد بعد نهاية النزال عن نيته مواصلة مشوراه الرياضي، وذلك بمواجهة ريكو في نزال ثاني السنة المقبلة.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي بدر هاري النشطاء القواسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالصور : وقفة إحتجاجية صامتة للفقهاء أمام مندوبية الأوقاف | مجتمع

بالصور : وقفة إحتجاجية صامتة للفقهاء أمام مندوبية الأوقاف

غير سار للكارديانات.. كورنيش عين الدياب غادي يتسد وها علاش | مجتمع

غير سار للكارديانات.. كورنيش عين الدياب غادي يتسد وها علاش

القضاء يدخل على الخط في قضية تزوير المعدلات بجامعة محمد الخامس | مجتمع

القضاء يدخل على الخط في قضية تزوير المعدلات بجامعة محمد الخامس

خطير : برلماني عن إقليم أشتوكة يدعو الساكنة للإحتجاج بعد تطبيق المشرملين لشريعة الغاب بالشوارع | مجتمع

خطير : برلماني عن إقليم أشتوكة يدعو الساكنة للإحتجاج بعد تطبيق ''المشرملين'' لشريعة الغاب بالشوارع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

عوينة: منين كنت ضايع ماكنتش تنحلم..وهاهو النهار اللي تزوجت فيه بمراتي شريفة | خارج البلاطو
منذ 9 دقائق

عوينة: منين كنت ضايع ماكنتش تنحلم..وهاهو النهار اللي تزوجت فيه بمراتي شريفة

شهادات صادمة لمغاربة ماعجبهومش مهرجان مراكش ديال هاذ العام | خارج البلاطو

شهادات صادمة لمغاربة ماعجبهومش مهرجان مراكش ديال هاذ العام

فتاة مراكشية تابعت مهرجان الفيلم..دارو أفلام خادشة للحياء حشومة نتفرجو فيها كندخلو و نخرجو | بــووز

فتاة مراكشية تابعت مهرجان الفيلم..دارو أفلام خادشة للحياء حشومة نتفرجو فيها كندخلو و نخرجو

الممثل الكبير داداس مقلق من مهرجان مراكش ديال هاذ العام | بــووز

الممثل الكبير داداس مقلق من مهرجان مراكش ديال هاذ العام

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
منذ 2 دقائق

عاجل.. فاجعة طرقية تهز الجديدة.. وهذه هي التفاصيل

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة | مجتمع

طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة

نقابة البيجيدي تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة | بوليتيك

نقابة ''البيجيدي'' تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستنزف 8 مليارات سنتيم وسط إنتقادات لاذعة | ثقافة و فنون

المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستنزف 8 مليارات سنتيم وسط إنتقادات لاذعة

﻿ ﻿
اليوم 14:38 GMT

عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.