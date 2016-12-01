طريف..نشطاء فايسبوكيون: نهار نقلات الرياضية نزال بدر هاري خسر والسبب القواسة ﻿

مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي بين البطل العالمي بدر هاري والهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع انسحابه بعد تعرضه لإصابة على مستوى يده اليمنى، وذلك بطريقة ساخرة بالإشارة إلى أن السبب

"شوف تيفي"

مباشرة بعد نهاية النزال التاريخي بين البطل العالمي بدر هاري والهولندي ريكو، تفاعل النشطاء بشكل كبير مع انسحابه بعد تعرضه لإصابة على مستوى يده اليمنى، وذلك بطريقة ساخرة بالإشارة إلى أن السبب الرئيسي في هزيمة بدر هاري كانت هي قناة الرياضية و"القواسة" الذين شاهدوا الجولتين الأولى والثانية.

وكتب أحد النشطاء في تفاعلهم " وا بدر هاري معندو زهر نهار نقلاتو الرياضية خسر والسبب هو هاذ القناة وشي قواسة مجهدين"، في حين اختار آخرون التركيز على مواكبة القناة المذكورة لنزال بدر هاري التاريخي، موضحين بأن التعليق كان فاشلا ولم يكن بمستوى الحدث.

وتجدر الإشارة إلى أن بدر هاري، أكد بعد نهاية النزال عن نيته مواصلة مشوراه الرياضي، وذلك بمواجهة ريكو في نزال ثاني السنة المقبلة.