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نقابة ''البيجيدي'' تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 15:10 نقابة البيجيدي تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة | بوليتيك
نقابة ''البيجيدي'' تشكو مندوبية السجون للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالبه بالتدخل لدى الحكومة
كشفت شكاية حصلت عليها ''شوف تيفي'' موقعة من الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرفوعة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت موضوع

شوف تيفي

كشفت شكاية حصلت عليها "شوف تيفي" موقعة من الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج مرفوعة إلى الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت موضوع "شكاية ضد الإنتهاكات والخروقات الحقوقية لمسؤولي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج".

وحسب نفس الشكاية، طالبت النقابة المنضوية تحث لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخل لمساعدتها للإستفاذة من حقها في تمثيل الموظفين المدنيين بالمندوبية والدفاع عنهم طبقا للعهود والمواثيق الدولية والوطنية التي تكفل حق الإنخراط في العمل النقابي.

وكشفت الشكاية، أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توصلت برسائل من النقابة، لكنها رفضت العمل النقابي لموظفي المؤسسة، والجلوس إلى طاولة الحوار لمناقشة الملف المطلبي من بينها تعليق سبورة نقابية للموظفين المنخرطين بالنقابة.

وأضافت ذات الشكاية، أن المندوبية، قامت بصياغة مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي الخاص بموظفي السجون بهدف الإجهاز على الحقوق المدنية للأطر المشتركة بمندوبية السجون وإدماجهم ولو بالإختيار بهيئة الأمن والحراسة الممنوعة من ممارسة الحرية النقابية بمقتضى المادة 47 من النظام الخاص بموظفي السجون.

وإختتمت الشكاية المرسلة للمجلس الوطني تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، قصد التدخل لدى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وحثها على احترام الحرية النقابية لفئة الأطر المشتركة بقطاع السجون بحسن نية، كما طالبت النقابة كذلك، من المجلس الوطني لحقوق الإنسان مراسلة المجلس الحكومي بصفته الجهة المختصة بالتصديق على مشاريع المراسيم التنظيمية، وتنبيهه للخروقات الحقوقية التي تشوب مشروع مرسوم مراجعة النظام الأساسي لموظفي السجون.

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السجون الإدماج المراسيم شكاية النقابة الحكومة شوف تيفي

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