المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يستنزف 8 مليارات سنتيم وسط إنتقادات لاذعة ﻿

كشف المخرج المغربي إدريس شويكة في رسالة منسوبة إليه تحت عنوان ''مهرجان مراكش..وختامه حنظل.. أرقام كاتخلع''، عن الميزانية التي صرفت حول مهرجان مراكش الدولي والتي فاقت 8 مليار سنتيم حسب قوله .

شوف تيفي



كشف المخرج المغربي إدريس شويكة في رسالة منسوبة إليه تحت عنوان "مهرجان مراكش..وختامه حنظل.. أرقام كاتخلع"، عن الميزانية التي صرفت حول مهرجان مراكش الدولي والتي فاقت 8 مليار سنتيم حسب قوله .

وأفادت الرسالة، التي بناها المخرج شويكة حول "مايروج" في صالونات المهرجان الدولي للفيلم الدولي والسينما بمراكش، أن الميزانية المخصصة للمهرجان البالغة 8 مليارات سنتيم ، ستحصل منها مديرة المهرجان "ميليتا توسكون دي بلونتيي" على مبلغ 275 مليون سنتيم، بمعدل 23 مليون في الشهر متجاوزة أجر رئيس الحكومة الذي لايتعدى 10 ملايين سنتيم مع إحتساب جميع التعويضات، بعد أن ورثت الإدارة من زوجها الراحل.

وتابع المخرج المغربي الحديث عن الخروقات والمبالغ المالية الخيالية التي يستفيذ منها مسؤولو المهرجان الذي سال مدادا كبيرا وطرح تساؤلات عن قيمته المضافة للسينما خاصة والمجال الفني بالمغرب بشكل عام، حيث أورد المخرج المغربي في رسالته أن المدير الفني للمهرجان "برينو بارد" هو الآخر يحصل ويربح الكثير من المهرجان عبر الشركة الفرنسية "بيبليك سيستيم سينما" التي تعتمد على نصيبها من "صفقة" المهرجان للإشتغال وتعويض جميع مصاريفها السنوية.

وتابع المخرج "شويكة" حديثه عن الخروقات التي يتحفظ عن ذكرها كاملة، خوفا من إصابة "ضعاف القلوب بسكتة قلبية"، خاصة المنتجين والمخرجين المغاربة الذين يسابقون الزمن للحصول على التمويل لإكمال أفلامهم، مثل المخرج "م.م" والذي سيتم رفض عرض فيلمه بالمهرجان من طرف "برينو بارد وصارم الفاسي الفهري" وتوجيهه لعرض الفيلم "بزحيليكة ولا شي قرينة كحلة" كما جاءت حرفيا في ديباجة مقاله .

وإختتم المخرج رسالته التحليلية لبعض مايجري في أروقة وخبايا المهرجان الدولي، بأن إستمرار كل من " المديرة ميليتا، وبرينو بارد" بالسيطرة على المهرجان وميزانيته جاء بدعم من "جيش عرمرم من الصحفيين والنقاد(...) والمخرجين والمنتجين" الذين باعوا المهرجان بتصريحاتهم "كولوا العام زين" وفق تعبير المخرج شويكة.

وتأتي رسالة المخرج "شويكة" وسط شبه إجماع عن وجوب إعادة النظر في المهرجان خاصة في نسخته الأخيرة، حيث يعتبر العديد أنه مهرجان فرنسي بمدينة مغربية، فيما يطالب أخرون بإعادة هيكلته وتنظيمه لكي يساهم في تطوير الفن المغربي وإنفتاحه على التجارب الدولية خدمة للسينما المغربية وليس غنيمة سنوية.