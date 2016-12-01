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بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 14:51 بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية | دولي
بالفيديو.. اختفاء فتاة محجبة في ظروف غامضة بعد التحرش بها ووصفها بالإرهابية خلال حملة ترامب الانتخابية
في ظروف غامضة، اختفت طالبة مسلمة تدرس بإحدى الكليات في نيويورك، وذلك مباشرة بعد أن نشرت على حسابها الفايسبوكي، تدوينة، أكدت من خلالها تعرضها للتحرش والمضايقة من طرف أنصار دونالد ترامب خلال حملته

"شوف تيفي"

في ظروف غامضة، اختفت طالبة مسلمة تدرس بإحدى الكليات في نيويورك، وذلك مباشرة بعد أن نشرت على حسابها الفايسبوكي، تدوينة، أكدت من خلالها تعرضها للتحرش والمضايقة من طرف أنصار دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية الأخيرة.

وحسب ما أشارت له مصادر إعلامية عربية، فإن الطالبة وهي من أصول مصرية تدعى "ياسمين سويد"وتبلغ من العمر 18 سنة، قالت قبل اختفائها إنها تعرضت لمضايقات، بعد أن وصفها أنصار ترامب بـ "الإرهابية".

وذكرت المصادر ذاتها بأن الشرطة الأمريكية، أوضحت في تفاعلها مع هذه القضية بأن ياسمين اختفت بعد أن غادرت منزلها ليلا، وهي ترتدي معطفا أسودا، وتضع حجابا أسودا، وكانت تحمل حقيبة بها ملابس.

 

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