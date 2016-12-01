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عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 دجنبر 2016 / 14:38 عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل | دولي
عاجل.. الرئيس الجزائري بوتفليقة يتسبب في وفاة صحفي جزائري..وهذه هي التفاصيل
توفي المدون الجزائري محمد تامالت المعروف بانتقاده للسلطات فجر اليوم الأحد بعد ثلاثة أشهر من دخوله في غيبوبة نتيجة الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه مدة عامين، كما أعلن محاميه.

"شوف تيفي"

 توفي المدون الجزائري محمد تامالت المعروف بانتقاده للسلطات فجر اليوم الأحد بعد ثلاثة أشهر من دخوله في غيبوبة نتيجة الإضراب عن الطعام احتجاجا على سجنه مدة عامين، كما أعلن محاميه.

وحسب وكالة فرانس بريس، فقد نشر المحامي أمين سيدهم على صفحته في الفايسبوك "تأكيد وفاة الصحافي محمد تامالت بمستشفى باب الواد بعد إضراب عن الطعام دام أكثر من ثلاثة أشهر وغيبوبة دامت ثلاثة أشهر".

وأوضحت الوكالة الفرنسية بأن مصادر أمنية ورسمية،أكدت لها خبر وفاة تامالت الذي حكم عليه في 11 يوليوز الماضي بالسجن عامين وغرامة بقيمة 200 ألف دينار جزائري وتم تأكيد الحكم بعد الطعن في 9 غشت في محكمة الاستئناف.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش طالبت في غشت، السلطات الجزائرية بإلغاء حكم السجن بحق تامالت الذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية.

وحسب المنظمة فان الاتهامات ضد تامالت تتعلق بمحتويات "نشرت على صفحته بالفايسبوك، وخصوصا قصيدة تتضمن أبياتا شتم فيها الرئيس الجزائري.

واعتقل تامالت البالغ قيد حياته 42 عاما في الجزائر العاصمة في 27 يونيو، ووجهت إليه تهمة "الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف" و"إهانة هيئة نظامية"، وذلك استنادا إلى قانون العقوبات بالجزائر.

 

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